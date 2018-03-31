Вице-губернатор Кемеровской области объяснил, почему преклонил колени в Кемерово 

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в эфире телеканал «России 1» рассказал, почему встал на колени перед жителями Кемерова, митинговавшими после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Чиновник заявил, что «вел себя жестко», когда «были попытки нападать на власть», и пообещал и дальше так поступать. Однако, по его словам, когда происходит трагедия, «когда наши люди обращаются за помощью я считаю, что мы всегда должны извиниться». Он добавил, что увидел очень интересных людей и поблагодарил инициативную группу, которая перепроверяла фейковую информацию в СМИ.