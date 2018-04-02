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Пермяки увидят в апреле один из самых старых и непредсказуемых метеорных потоков
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Пермяки увидят в апреле один из самых старых и непредсказуемых метеорных потоков 

59.ru 42 минуты назад
Фото: 59.ru
С 16 по 25 апреля в ночном небе над Пермским краем можно будет увидеть метеорный поток Лириды.
Лириды считаются одним из самых старых и непредсказуемых потоков. Люди стали наблюдать его с седьмого века до нашей эры. При этом интенсивность потока каждый раз меняется.
В Пермском крае увидеть метеорный поток можно будет с 16 по 25 апреля. Максимальный пик Лирид можно будет наблюдать в 22:49 22 апреля.
— Предполагается, что интенсивность потока составит от 28 до 60 метров в час, — рассказали в пермском планетарии.
Кроме Лирид пермяки смогут увидеть 3 апреля сближение Марса с Сатурном, 16 апреля — новолуние, 19 апреля — покрытие Альдебарана Луной, 25 апреля — покрытие Регула Луной и 30 апреля — полнолуние.
В марте пермяки могли наблюдать «танец» Меркурия с Венерой и Луной.
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