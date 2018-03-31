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Зюганов: Запад формирует антироссийскую Антанту
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Зюганов: Запад формирует антироссийскую Антанту 

Вести.Ru 43 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Геннадий Зюганов считает, что западные страны создают новый военно-политический блок, подобный Антанте, направленный на борьбу с Россией. Лидер КПРФ указал на «беспрецедентное со времен холодной войны обострение внешнеполитической ситуации».
По его словам, США объявили Россию своим геополитическим и военным противником, с которым необходимо бороться. Запад снова и снова придумывает провокации с целью дискредитировать Россию и оправдать свою агрессию.
"По сути, предпринимаются шаги по формированию очередной Антанты для борьбы против нашей страны. Становится все очевиднее, что нам объявлена война на уничтожение", — считает Зюганов.
Примером этому, отметил политик, является осмотр российского лайнера в лондонском аэропорту без предъявления на то оснований, передает ТАСС.
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