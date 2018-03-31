Зюганов: Запад формирует антироссийскую Антанту

Геннадий Зюганов считает, что западные страны создают новый военно-политический блок, подобный Антанте, направленный на борьбу с Россией . Лидер КПРФ указал на «беспрецедентное со времен холодной войны обострение внешнеполитической ситуации».

По его словам, США объявили Россию своим геополитическим и военным противником, с которым необходимо бороться. Запад снова и снова придумывает провокации с целью дискредитировать Россию и оправдать свою агрессию.

"По сути, предпринимаются шаги по формированию очередной Антанты для борьбы против нашей страны. Становится все очевиднее, что нам объявлена война на уничтожение", — считает Зюганов.