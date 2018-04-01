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Библиотека №1 открылась после перезагрузки в Одинцове
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Библиотека №1 открылась после перезагрузки в Одинцове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Одинцове открыли обновленную библиотеку №1. Реорганизация проходила в рамках губернаторской программы «Перезагрузка библиотек Подмосковья». Теперь это удобный центр, куда можно прийти не только почитать книгу, но и послушать лекцию, пообщаться с друзьями в литературном кафе и даже собрать робота. О современной библиотеке подробнее узнал «360».
Максиму всего 11 лет, но читать он любит серьезную взрослую литературу: исторические книги и научную фантастику. В одинцовскую библиотеку № 1 мальчик ходит каждую неделю. Признается, что с нетерпением ждал ее модернизации и открытия.
Здесь достаточно уютно. Здесь такой обширный выбор книг. И здесь много уютных мест, где можно сесть и спокойно почитать
Максим Леонов.
Открыть библиотеку после перезагрузки приехала министр культуры Подмосковья — Оксана Косарева.
Это не просто изменение пространства — это еще и изменение сознания и отношения к библиотеке. Теперь это не просто библиотека, которая выдает книги, а это культурный центр
— Оксана Косарева, министр культуры Московской области.
По словам министра, в проекте будут участвовать 68 библиотек.
При этом десять библиотек, участвовавшие в прошлом году, будут участвовать со своими филиалами. Мы продолжаем, мы развиваемся. И я надеюсь, что в этот процесс включатся все библиотеки Московской области
— Оксана Косарева.
На базе библиотеки работает Центр молодежного инновационного творчества «Роболатория». Здесь ребята воплощают свои инженерные проекты, изучают искусственный интеллект и мастерят поделки.
Помимо читальных залов в библиотеке появились литературное кафе, мастерская, мультимедийный зал с компьютерами, а также два лектория, где будут проходить кинопоказы и тематические семинары.
Надеюсь, что данный центр будет точкой притяжения для горожан. И очень хочется, и я верю в это, что он будет и для нашей молодежи таким модным местом для провождения своего свободного времени
Андрей Иванов, глава Одинцовского района.
Кстати, получить книгу в библиотеке № 1 теперь стало просто и удобно. Теперь выдается электронный номерной читательский билет, который дает много возможностей своему обладателю. По такой карточке можно взять книгу в любой библиотеке Московской области.
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