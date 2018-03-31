В Италии возмущены действиями французских полицейских на итальянской территории

Италии возмущены незаконным вторжением группы агентов таможенной полиции Франции в зал терминала железнодорожной станции итальянского города Бардонеккья и их действиями в отношении сотрудников созданного в начале зимы НПО Rainbow4Africa медицинского пункта помощи мигрантам, выдворенным с французской территории.

Инцидент, который произошёл в пятницу вечером, пишет Il Fatto Quotidiano, «грозит обернуться дипломатическим последствиями».

Согласно газете, пятеро вооруженных французских полицейских сопровождали выдворяемого мигранта, но вместо того, чтобы, как обычно, оставить его у здания железнодорожной станции, они проследовали внутрь него. Затем, угрожая активистам Rainbow4Africa, а также находившему в зале терминала врачу, французы заставляли его взять у мигранта анализ мочи. Однако прибывший по вызову наряд итальянской полиции вынудил их покинуть здание и пределы Италии.

«У всех, от Демократической партии до «Братьев Италии» вторжение французских агентов в миграционный центр в Бардонеккье вызывает возмущение и гнев, все больше обретая характеристики международного происшествия», — замечает La Repubblica.

Газета приводит слова депутата Европарламента от Демпартии Даниэеле Виотти, который назвал «опасным» поведение французских полицейских в Бардонеккье.

«Италия, — считает он, — должна обратиться к Макрону и напомнить ему, что ни один иностранный агент не может заявляться к нам и навязывать свою волю. Мы суверенное государство, а не провинция Франции».

По мнению депутата национального парламента от «Братьев Италии» Аугусты Монтарули: «Речь идет об неслыханном неуважении по отношению к Италии и о недопустимом прецеденте. Мы выступает против подобного решения проблем беженцев со стороны бездействующей Европы».

«Случившиеся в Бардонеккье возмутительно. Так, безусловно, нельзя строить новую Европу», — написал в Twitter секретарь-руководитель Демократической партии Маурицио Мартина.

«Вторжение французской полиции в Бардонеккье представляет собой очередную ошибку в решении вопроса о мигрантах. И после этого Европа удивляется по поводу результатов выборов в Италии!», — считает бывший премьер страны Энрико Летта.