Италия ждёт от Франции объяснений в связи с инцидентом в Бардонеккье

Италия выразила официальный протест Франции в связи с действиями группы агентов французской таможни, незаконно вторгшихся в пятницу вечером в терминал итальянской железнодорожной станции в городе Бардонеккья

В субботу в МИД Италии был вызван посол Франции, которому, пишет ANSA, «был заявлен решительный протест итальянского правительства в связи с поведение агентов французской таможни, признанными недопустимыми, а также выражено недоумение из-за отсутствия ответов на наши требования о предоставлении объяснений». В ноте министерства, отмечает агентство, указывается на «тяжесть случившегося», что «выходит за рамки сотрудничества граничащих государств» и «ставит по сомнение» эффективность этого сотрудничества.

МВД Италии обсуждается вопрос о том, что вообще запретить агентам французской пограничной полиции осуществлять какие-либо действия на итальянской территории. Сообщается также, что на 16 апреля в префектуре Турина назначено совещание на уровне итальянских и французских «технических экспертов» для обсуждения случившегося и незамедлительного принятия «необходимых оперативных решений»

Согласно итальянским СМИ, в пятницу вечером пятеро вооруженных французских полицейских сопровождали выдворяемого с территории Франции мигранта. Однако, вместо того, чтобы, как оговорено имеющимися соглашениями, оставить его у здания железнодорожной станции, они, вопреки действующему запрету, проследовали внутрь него и вторглись в помещение медицинского пункта помощи мигрантам. Он был создан в начале зимы итальянской НПО Rainbow4Africa и имеет официальный статус. О чём, как отмечается в сообщениях СМИ, французская сторона была своевременно уведомлена. Угрожая присутствующим, французы потребовали от врача медпункта взять у приведённого мигранта анализ мочи. Однако прибывший по вызову активистов НПО наряд итальянской полиции вынудил их покинуть здание и пределы Италии.

«Правильно сделал МИД, вызвавший французского посла. Произошедшее в Бардонеккье должно быть прояснено во всех аспектах», — написал в Twitter кандидат на роль будущего премьера страны от «Движения 5 звёзд» Луиджи Ди Майо. В свою очередь, федеральный секретарь «Лиги» Маттео Сальвини, также претендующих на эту должность, но от правоцентристской коалиции, заявил, что «с нашим участием в правительстве Италия поднимет голову в Европе, нам не нужно брать уроки у Макрона и Меркель, а наши границы мы будем контролировать сами».