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Французский министр посетит Италию из-за инцидента с таможенниками
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Французский министр посетит Италию из-за инцидента с таможенниками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр госслужбы и госбюджета Франции Жеральд Дарманен в ближайшие дни посетит Италию, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент с участием французских таможенников под Турином.
Вооруженные сотрудники французской таможенной полиции вторглись в пятницу вечером на территорию железнодорожной станции города Бардонеккья в провинции Турин, где работает структура по оказанию помощи мигрантам. Запугав медиков, они заставили одного из мигрантов сдать мочу на анализ.
В субботу итальянский МИД вызвал французского посла и выразил ему протест от имени правительства страны в связи с инцидентом. Париж, в свою очередь, заявил, что французские таможенники «действовали в соответствии с соглашениями Бюро по национальному экспортно-импортному контролю (BCNJ) от 1990 года». Прокуратура Турина в воскресенье начала расследование инцидента в Бардонеккье.
"Италия — братская страна. Я отправлюсь туда в ближайшие дни, чтобы обсудить с итальянскими властями инцидент на вокзале в Бардонеккье", — заявил Дарманен в эфире телеканала LCI.
Министр подчеркнул, что французские таможенники действовали в соответствии с законом, однако добавил, что при необходимости договор 1990 года может быть пересмотрен.
"Конечно, если нужно пересмотреть это соглашение, то мы с Италией это сделаем. Однако Франция не сделала ничего незаконного", — заключил Дарманен.
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