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Волонтеры «Зеленой Арктики» продолжат восстанавливать заброшенную метеостанцию на Полярном Урале
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Волонтеры «Зеленой Арктики» продолжат восстанавливать заброшенную метеостанцию на Полярном Урале 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Очередной этап по созданию первого горного приюта на горном массиве Рай-Из пройдет с 11 по 15 апреля. Добровольцы из Салехарда, Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Тюмени продолжат восстанавливать заброшенное здание метеостанции. Они же должны установить навигационный знак, указывающий на ближайшие достопримечательности Полярного Урала.
С осени 2015 года общественная экоорганизация «Зеленая Арктика» превращает некогда пустующие развалины метеостанции в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом приют набирает популярность среди путешественников. Любой желающий может прийти сюда, скинуть тяжелое снаряжение, восстановить силы и отправиться дальше.
На сайте «Зеленой Арктики» планируется разместить календарь, где будет доступна информация о свободных датах для посещения приюта.
Здание метеостанции находится в ведении ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», все действия по восстановлению объекта согласованы с владельцем.
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