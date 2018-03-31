Волонтеры «Зеленой Арктики» продолжат восстанавливать заброшенную метеостанцию на Полярном Урале

Воркуты, Екатеринбурга, Ярославля и Очередной этап по созданию первого горного приюта на горном массиве Рай-Из пройдет с 11 по 15 апреля. Добровольцы из Салехарда Тюмени продолжат восстанавливать заброшенное здание метеостанции. Они же должны установить навигационный знак, указывающий на ближайшие достопримечательности Полярного Урала.

С осени 2015 года общественная экоорганизация «Зеленая Арктика» превращает некогда пустующие развалины метеостанции в комфортный туристско-краеведческий объект. С каждым годом приют набирает популярность среди путешественников. Любой желающий может прийти сюда, скинуть тяжелое снаряжение, восстановить силы и отправиться дальше.

На сайте «Зеленой Арктики» планируется разместить календарь, где будет доступна информация о свободных датах для посещения приюта.

Здание метеостанции находится в ведении ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», все действия по восстановлению объекта согласованы с владельцем.