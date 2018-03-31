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Пассажирское вагонное депо Воронеж присоединят к Приволжскому филиалу
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Пассажирское вагонное депо Воронеж присоединят к Приволжскому филиалу 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пресс-службе ЮВЖД разъяснили ситуацию с присоединением к Приволжскому филиалу.
С 1 апреля Юго-Восточный филиал АО «ФПК» будет присоединен к Приволжскому филиалу АО «ФПК». ЮВЖД — филиал ОАО «РЖД» продолжает свою работу.
«Присоединение Юго-Восточного филиала АО «ФПК» к Приволжскому филиалу АО «ФПК» вызвано необходимостью повышения эффективности работы компании. При этом численность производственного штата данного филиала остается без изменений. Структурные изменения затронут только штатную численность административно-управленческого аппарата Юго-Восточного филиала АО «ФПК», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Как добавили в ведомстве, все функции, выполняемые Пассажирским вагонным депо Воронеж, в том числе связанные с обслуживанием двухэтажных вагонов, сохранятся.
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