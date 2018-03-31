Пассажирское вагонное депо Воронеж присоединят к Приволжскому филиалу

В пресс-службе ЮВЖД разъяснили ситуацию с присоединением к Приволжскому филиалу.

«Присоединение Юго-Восточного филиала АО «ФПК» к Приволжскому филиалу АО «ФПК» вызвано необходимостью повышения эффективности работы компании. При этом численность производственного штата данного филиала остается без изменений. Структурные изменения затронут только штатную численность административно-управленческого аппарата Юго-Восточного филиала АО «ФПК», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Как добавили в ведомстве, все функции, выполняемые Пассажирским вагонным депо Воронеж, в том числе связанные с обслуживанием двухэтажных вагонов, сохранятся.