Пассажирское вагонное депо Воронеж присоединят к Приволжскому филиалу 

В пресс-службе ЮВЖД разъяснили ситуацию с присоединением к Приволжскому филиалу.
С 1 апреля Юго-Восточный филиал АО «ФПК» будет присоединен к Приволжскому филиалу АО «ФПК». ЮВЖД — филиал ОАО «РЖД» продолжает свою работу.
«Присоединение Юго-Восточного филиала АО «ФПК» к Приволжскому филиалу АО «ФПК» вызвано необходимостью повышения эффективности работы компании. При этом численность производственного штата данного филиала остается без изменений. Структурные изменения затронут только штатную численность административно-управленческого аппарата Юго-Восточного филиала АО «ФПК», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Как добавили в ведомстве, все функции, выполняемые Пассажирским вагонным депо Воронеж, в том числе связанные с обслуживанием двухэтажных вагонов, сохранятся.