У пенсионерки из Ярославля после «лечебного» массажа пропало полмиллиона

Мошенницу сейчас ищут, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

На удочку лже-врача попалась 88-летняя женщина. Она рассказала, что к ней на улице подошла незнакомка и предложила сделать оздоровительный массаж. Бабушка согласилась и позвала «врача» к себе домой. После сеанса якобы лечебных процедур хозяйка не обнаружила своих сбережений — полмиллиона рублей.

Сейчас поиском мошенницы занимаются полицейские. Ее приметы: у нее славянская внешность, на вид ей 20-25 лет, она худощавого телосложения, рост около 170 см. Была одета в светлое полупальто, брюки черного цвета, темная обувь.