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У пенсионерки из Ярославля после «лечебного» массажа пропало полмиллиона
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У пенсионерки из Ярославля после «лечебного» массажа пропало полмиллиона 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мошенницу сейчас ищут, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.
На удочку лже-врача попалась 88-летняя женщина. Она рассказала, что к ней на улице подошла незнакомка и предложила сделать оздоровительный массаж. Бабушка согласилась и позвала «врача» к себе домой. После сеанса якобы лечебных процедур хозяйка не обнаружила своих сбережений — полмиллиона рублей.
Сейчас поиском мошенницы занимаются полицейские. Ее приметы: у нее славянская внешность, на вид ей 20-25 лет, она худощавого телосложения, рост около 170 см. Была одета в светлое полупальто, брюки черного цвета, темная обувь.
«Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомые люди настойчиво пытаются навязать свое общение и проявляют повышенное внимание, стремясь войти к вам в дом — сообщайте в полицию по телефону 02, с сотового — 102», — просят ярославцев в МВД.
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