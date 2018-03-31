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Ущерб на 2 миллиона: «Ливны Сахар» накажут за загрязнение Сосны
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Ущерб на 2 миллиона: «Ливны Сахар» накажут за загрязнение Сосны 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области природоохранной межрайонной прокуратурой провела проверку по факту публикации «Орловские активисты ОНФ просят пресечь сброс отходов сахарного завода в реку».
В ходе проверки выяснилось, что ООО «Ливны Сахар» в результате производственной деятельности сбрасывает условно-чистые воды в почву и реку Быстрая Сосна. Анализ проб показал, что в стоках отмечается значительное превышение предельно-допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Региональный Росприроднадзор оштрафовал предприятие на 100 тысяч рублей. В настоящее время штраф уже выплачен.
Для устранения нарушений, связанных с самовольным использованием реки, прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении обязанностей на ООО «Ливны Сахар» получения решения на право пользования водным объектом и обязать предприятие проложить 80-метровый трубопровод, где сбрасываются сточные воды.
Суд удовлетворил требования в полном объёме. В порядке исполнения ООО получено решение о предоставлении водного объекта в пользование.
Кроме того, было установлено, что действиями ООО «Ливны Сахар» реке Большая Сосна причинен ущерб в размере 1 929 898 рублей. Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении причиненного вреда.
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