Цветущие персиковые деревья в пригороде Пекина

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — В ландшафтном парке «Цзинси Гудао» в районе Мэньтоугоу в западном пригороде Пекина повсюду цветут персики Давида. Фотографии Синьхуа / Хоу Цзицин

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Цзинси Гудао» в районе Мэньтоугоу в западном пригороде Пекина повсюду цветут персики Давида. Фотографии Синьхуа / Хоу Цзицин

Пекин, 30 марта /Синьхуа/ — В ландшафтном парке «Цзинси Гудао» в районе Мэньтоугоу в западном пригороде Пекина повсюду цветут персики Давида. Фотографии Синьхуа / Хоу Цзицин