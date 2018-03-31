Воронежец продал пенсионерке ненастоящее золотое кольцо

Пожилая жительница хутора Дядин в Богучарском районе стала жертвой мошенника, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 31 марта.

Пенсионерка купила у 18-летнего парня золотое кольцо, заплатив 8 тысяч рублей. Пожилая женщина хотела сделать подарок своей 22-летней внучке. Когда к ней приехали родственники и увидели кольцо, они усомнились в подлинности драгоценного металла. Тогда жительница хутора поняла, что ее обманули.

После задержания 18-летний житель села Полтавка признался в мошенничестве и сообщил, что хотел подзаработать. Теперь парню грозит до пяти лет тюремного срока.