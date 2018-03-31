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Хлеб может не доехать до своих покупателей
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Хлеб может не доехать до своих покупателей 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса makariev.smi44.ru  Водители-экспедиторы АО «СельхозАвтотранс» обращаются за помощью к губернатору Светлане Орловой с просьбой разрешить их конфликт с руководством «Владимирского хлебокомбината».
Между водителями и руководством хлебокомбината заключен долгосрочный договор на оказание транспортных услуг (доставку хлебобулочных изделий в магазины региона — примечание автора), но почему то последний, вот уже на протяжении более двух месяцев, отказывается водителям платить зарплату и оплату ГСМ.
«Наши взаимоотношения с предприятием имеют коммерческую основу и все возникающие проблемы любого характера, согласно норм российского законодательства, должны решаться в суде. Принимая во внимание исключительные особенности и значимость хлеба для населения области, его влияние на уровень социальной стабильности в регионе, мы хотим урегулировать наш вопрос в досудебном порядке», –пишут водители в официальном письме (имеется в редакции — примечание автора) к Орловой.
Перевозчики хлеба сообщают, что обращались к руководству комбината, но были проигнорированы.
«На сегодня у нас закончился финансовый ресурс по поддержанию транспорта. Деньги на бензин и оплату производим за счет кредитных карт без возможности понимания, когда и в каком размере сможем их погасить. Наши семьи на грани социальной опасности. Светлана Юрьевна, убедительно просим вас обратить внимание на нашу проблему», — продолжают водители-экспедиторы.
Водители предупреждают, что в случае неисполнения договора комбинатом, они в одностороннем порядке прекратят массовый развоз хлебной продукции. Все машины работников «СельхозАвтотранса» оборудованы специальными лотками, в которых перевозить хлеб можно без упаковки. Весь транспорт имеет санитарно-эпидемиологическое освидетельствование и регулярно его проходит, а водители имеют санитарные книжки.
Отчаявшиеся мужчины не спорят, что «Владимирский хлебокомбинат» имеет свой автопарк, но, по словам водителей, гараж комбината не сможет обслужить всю область в случае прекращения договора с ними.
«Если мы все единовременно откажемся от продолжения исполнения договора доставки хлеба, в связи с его нарушениями в части оплаты, область в части обеспечения хлебом начнет лихорадить. Этого допустить нельзя. Являясь патриотами не только области, но и завода, просим Вас (Светлана Юрьевна) помочь нам получить свою законную зарплату и оплату сырья. Хлеб — продукт, который живет по-настоящему 24 часа. За это время его надо не только произвести, но и доставить до каждой торговой точки, чтобы любая бабушка могла зайти утром в магазин у дома и купить теплый и свежий хлеб, мысленно благодаря всех нас за вкусный хлеб и тяжелый труд. С уверенностью на понимание и с чувством глубокого уважения. Коллектив перевозчиков АО «СельхозАвтотранса», — такими словами заканчивается обращение к Орловой.
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