За чьими головами идут охотники 

13 апреля в 21:00 на РЕН ТВ — премьера документального спецпроекта «Охотники за головами».
Преступников ищут не только правоохранительные органы. Частные компании за вознаграждение готовы найти кого угодно — от злостного неплательщика алиментов до лидера террористов. Как работают коллекторы, охотники за тайными агентами и хакеры, покажет РЕН ТВ в новом документальном проекте.
Каким образом отец и сын вдвоем задержали серийного насильника, сбежавшего от правосудия за границу? Что заставило сестер-близнецов Голт создать в США залоговое агентство, где работают только женщины? Почему сицилийская мафия боится «Catturandi» — спецподразделения «ловцов» на службе у полиции? Кто вычисляет террористов во всемирной сети? И когда в России появятся свои «охотники за головами»? Смотрите РЕН ТВ — там с этим разобрались!