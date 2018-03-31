Руины древнего афганского города Шахри-Зухак

Бамиан, 31 марта / Синьхуа /— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан . В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.

Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.

Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.

Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.

Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.

Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.