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Руины древнего афганского города Шахри-Зухак
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Руины древнего афганского города Шахри-Зухак 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
Бамиан, 31 марта /Синьхуа/— На снимке: руины древнего афганского города Шахри-Зухак, который расположен на территории провинции Бамиан. В ходе истории он неоднократно был разрушен и разграблен.
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