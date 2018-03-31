Звери Апокалипсиса

13 апреля в 20:00 на РЕН ТВ попробуют ответить на вопрос, отчего на Земле то тут, то там гибнут звери и птицы.

Это происходит массово и неожиданно. Просто с неба замертво падают черные дрозды, малиновки, скворцы. У птиц нет механических повреждений, экспертиза не находит следов отравления. Но что их убивает? Почему причину бедствия не могут назвать ни экологи, ни чиновники? Являются ли массовые случаи птичьего мора в разных уголках планеты простым совпадением — или это предвестье грядущего конца света?

Почему на планете появляется все больше животных-гибридов? Что стоит за феноменом осмысленного поведения домашних питомцев? И могут ли они подавать людям мистические знаки? Узнайте в новом документальном проекте «Звери Апокалипсиса» на РЕН ТВ (13 апреля — не пропустите!)