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Звери Апокалипсиса
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Звери Апокалипсиса 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
13 апреля в 20:00 на РЕН ТВ попробуют ответить на вопрос, отчего на Земле то тут, то там гибнут звери и птицы.
Это происходит массово и неожиданно. Просто с неба замертво падают черные дрозды, малиновки, скворцы. У птиц нет механических повреждений, экспертиза не находит следов отравления. Но что их убивает? Почему причину бедствия не могут назвать ни экологи, ни чиновники? Являются ли массовые случаи птичьего мора в разных уголках планеты простым совпадением — или это предвестье грядущего конца света?
Почему на планете появляется все больше животных-гибридов? Что стоит за феноменом осмысленного поведения домашних питомцев? И могут ли они подавать людям мистические знаки? Узнайте в новом документальном проекте «Звери Апокалипсиса» на РЕН ТВ (13 апреля — не пропустите!)
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