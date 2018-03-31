Концерт в море цветущего рапса

Цзяньдэ, 31 марта / Синьхуа / — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая /, где в это время цветет рапс.

Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.

Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.

Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.