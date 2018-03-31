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Концерт в море цветущего рапса
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Концерт в море цветущего рапса 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.
Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.
Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.
Цзяньдэ, 31 марта /Синьхуа/ — На снимке: концерт под открытым небом, состоявшийся 31 марта в деревне Шаоцзя поселка Цяньтань г. Цзяньдэ /пров. Чжэцзян на востоке Китая/, где в это время цветет рапс.
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