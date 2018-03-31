Зюганов назвал действия британских властей «разнузданными» 

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 31 мар — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в субботу на пленуме ЦК партии, назвал действия Великобритании «разнузданными», по его словам, в практике авиации никогда не было «обысков-провокаций».
Вечером в минувшую пятницу британская полиция и таможня без объяснения причин провели досмотр воздушного судна авиакомпании «Аэрофлот» в лондонском аэропорту.
"Противники России ведут себя все более разнузданно. Вчера вторглись на территорию нашего самолета и устроили там обыск-провокацию. Чего никогда не было в практике авиации", — сказал Зюганов в речи перед собравшимися.
По его словам, Запад неустанно выдумывает новые провокации, призванные дискредитировать Россию и оправдать агрессию против нее.
Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе «Снегири» в Московской области.