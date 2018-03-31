Какая смерть на Руси считалась неправильной

«Христианская» кончина подразумевала обязательное покаяние перед смертью. Считалось, что тот, кто умер без покаяния, может превратиться в так называемого «заложного» покойника.

Термин был введен в начале XX века известным русским этнографом Д. К. Зелениным, который выяснил, что данное верование сформировалось еще в древнеславянскую эпоху и сохранилось на Руси в христианский период.

Елена Левкиевская в книге «Мифы русского народа» пишет: «Главным признаком „неправильной“ смерти является то, что умерший не изжил своего века или вообще жил неполноценно, например, не вступил в брак, не оставил потомства. Таковы, например, мертворожденные дети, дети, загубленные матерями или умершие некрещеными.

»Неправильными” покойниками становятся и те, кто при жизни знался с нечистой силой, — ведьмы, колдуны, и те, кого прокляли родители. Все они — нечистые покойники, они недостойны обычного погребения и поминовения и очень опасны для живых. Именно из таких покойников, как верят в народе, получаются упыри, русалки, кикиморы и многие мелкие демоны».

Похороны «заложных» покойников

По поверьям, таких мертвецов нельзя было хоронить как всех, в земле, так как она их не принимает и тело через какое-то время вновь окажется на поверхности. Также в могиле они не истлевают, а только распухают и страшно смердят.

Поначалу «заложных» покойников просто клали на землю в безлюдных местах, например, в лесу, и прикрывали корой и сучьями.

Впоследствии для таких усопших установили особый порядок захоронения. К примеру, в больших городах их захоранивали два раза в год, к празднику Покрова Богородицы и в седьмой четверг после Пасхи. А что же происходило с телами до этого?

Под хранение таких останков отводились особые места, именовавшиеся убогими домами, жальниками, буйвищами, гноищами или скудельницами. Там ставили сарай и устраивали в нем огромную общую могилу. Сюда и свозили тела тех, кто умирал внезапной или насильственной смертью — разумеется, при условии, что не было никого, кто мог бы позаботиться об их погребении.

А в ту пору, когда не существовало телефона, телеграфа и других средств сообщения, смерть человека в дороге могла означать то, что близкие никогда о нем больше не услышат… Что же касается странников, нищих, казненных, то они автоматически попадали в разряд «клиентов» убогих домов. Сюда же отправляли самоубийц и разбойников (последних при патриархе Адриане и вовсе предписано было «зарывать в лесу или в поле без поминовения»).

Так что участь человека, умершего «неправильной» смертью, являлась весьма незавидной, а поскольку духовная сторона жизни для наших предков была достаточно важна, то страх перед такой кончиной был одним из самых главных для русских людей.