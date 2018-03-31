Распределены все: в Челябинске курсантам-штурманам вручили погоны и дипломы

143 курсанта-штурмана челябинского филиала Военно-воздушной академии (ЧВВАКУШ) сегодня получили дипломы и лейтенантские погоны. Все они уже получили должности в войсках и распределены по авиабазам всей страны. На торжественной церемонии побывал фотокорреспондент Алексей Китаев

Нынешний выпуск — первый с тех пор, как в ЧВВАКУШе возобновили набор курсантов. В прошлом году дипломы получили всего 20 штурманов — все они поступали в краснодарский филиал Военно-воздушной академии (ныне — Краснодарское училище лётчиков) и позднее были переведены на Южный Урал.

— Поздравляю родных и близких выпускников. Вам есть кем гордится, и я убеждён, не придётся разочаровываться в будущем. Особые слова благодарности вашим наставникам — командирам и профессорско-преподавательскому составу. Всем, кто вкладывал в подготовку выпускников не только свои знания и опыт, но и своё сердце, переживая за каждого, — отметил на торжественной церемонии начальник Челябинского филиала военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия» полковник Игорь Шведов

Красные дипломы из рук главного штурмана Военно-воздушных сил России Анатолия Миняйло получили 13 молодых людей. Один выпускник стал обладателем золотой медали.

— Хочу поздравить вас с завершением очень важного этапа в вашей жизни, в вашей судьбе, поздравить с окончанием учёбы, с присвоением первого воинского звания — лейтенант. Убеждён, что вы достойно пронесёте высокое звание офицера — выпускника челябинского училища, сохраните и приумножите славные традиции военно-воздушных сил, а свои профессиональные обязанности будете исполнять ответственно и с полной отдачей, — обратился к молодым офицерам Анатолий Миняйло.

Летом челябинский вуз выпустит и офицеров боевого управления — из-за разницы в учебных программах им предстоит учиться ещё четыре месяца.

Отметим, что на сегодняшний день челябинский филиал военно-воздушной академии — единственный военный вуз России и стран бывшего СНГ, готовящий таких специалистов. Военлёты могут работать в различных родах авиации: армейской, военно-транспортной, дальней, истребительной, морской и фронтовой бомбардировочной. Всем выпускникам гарантируется трудоустройство.

В текущем учебном году филиал Военно-воздушной академии распахнул двери для 450 курсантов — именно столько было принято по итогам вступительных испытаний. Через что пришлось пройти ребятам и кто может стать штурманом или офицером боевого управления — читайте в нашем материале.