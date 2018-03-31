Ещё
Зампредседателя правительства китайской провинции Шэньси исключен из КПК и уволен с госслужбы за серьезные нарушения дисциплины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зампредседателя правительства китайской провинции Шэньси исключен из КПК и уволен с госслужбы за серьезные нарушения дисциплины 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — За серьезные дисциплинарные нарушения с санкции ЦК КПК заместитель председателя народного правительства провинции Шэньси /Северный Китай/ Фэн Синьчжу был исключен из рядов КПК. По решению Государственной надзорной комиссии КНР он уволен с госслужбы.
В отношении Фэн Синьчжу Центральная комиссии КПК по проверке дисциплины провела расследование.
Установлено, что чиновник серьезно нарушил политическую, рабочую и организационную дисциплину, а также Правила из восьми пунктов, принятые ЦК КПК в рамках борьбы против коррупции. Он скрыл от надзорных органов часть касающейся его информации, принимал дорогие подарки, использовал свое служебное положение в интересах других лиц, за что получил взятки в крупных размерах.
Все материалы по его делу, являющиеся основанием для возбуждения уголовного дела, переданы в судебные органы. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Окончательные итоги парламентских выборов подведены в Туркменистане Отправлен первый контейнерный поезд по маршруту Сянъян - Ухань - Гамбург Беларусь подтвердила неизменность позиции по вопросу территориальной целостности Сербии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд66
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»266
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность114
Трагически погиб актер Евгений Сапаев198
РФ озвучила ответные меры против Британии254
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение