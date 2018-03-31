Зампредседателя правительства китайской провинции Шэньси исключен из КПК и уволен с госслужбы за серьезные нарушения дисциплины

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — За серьезные дисциплинарные нарушения с санкции ЦК КПК заместитель председателя народного правительства провинции Шэньси /Северный Китай/ Фэн Синьчжу был исключен из рядов КПК. По решению Государственной надзорной комиссии КНР он уволен с госслужбы.

В отношении Фэн Синьчжу Центральная комиссии КПК по проверке дисциплины провела расследование.

Установлено, что чиновник серьезно нарушил политическую, рабочую и организационную дисциплину, а также Правила из восьми пунктов, принятые ЦК КПК в рамках борьбы против коррупции. Он скрыл от надзорных органов часть касающейся его информации, принимал дорогие подарки, использовал свое служебное положение в интересах других лиц, за что получил взятки в крупных размерах.

Все материалы по его делу, являющиеся основанием для возбуждения уголовного дела, переданы в судебные органы. -0-