Девушка ударила домодедовского пограничника за отказ пропустить мужа

Сотрудника пограничной службы аэропорта Домодедово избила 19‐летняя девушка, которая опоздала на рейс из-за недопуска ее мужа к вылету. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел накануне, 30 марта.

Собеседник сайта пояснил, что 37-летний

пострадавший с травмой лица своевременно обратился за медицинской помощью. Врачи поставили ему диагноз — ушиб мягких тканей лицевой области. Затем потерпевший написал письменное заявление в полицию о принятии мер к его обидчице.

Он утверждает, что девушка вошла в комнату старшего наряда пограничников и нанесла ему телесные повреждения. Полиция назначила доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В феврале сообщалось, что агрессивный ямалец сломал руку полицейскому. Неоднократно судимый житель города

нанес травму сотруднику, когда тот пытался задержать его, сообщило агентство Ura.ru.

Следователи возбудили уголовное дело против

26-летнего. Страж порядка получил закрытый перелом кости, что расценивается как средний вред здоровью.