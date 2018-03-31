Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Мадагаскара

Политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России Мадагаскара . «В сложившейся ситуации необоснованного внешнеполитического давления России важно искать новые векторы международных экономических связей. Поэтому развитие отношений с Мадагаскаром в такой ситуации было бы очень кстати», — заявил эксперт.

По его словам, новой точкой взаимоотношений может стать месторождение нефти Цимироро, которое в настоящее время активно разрабатывается.

Как отметил Аркатов, на следующий год Мадагаскар объявит тендер, в рамках которого предложит зарубежным партнёрам около 40 шельфовых площадок для разработки и три-четыре блока на территории острова.

«Нашим компаниям и государству стоило бы включиться в данный проект по ряду причин. Во-первых, это экономическая выгода. Во-вторых, это противодействие давлению Запада», — сказал он.

Он добавил, что работа по разным направлениям с Мадагаскаром, особенно в нефтяной отрасли, представляет собой возможности создания новой точки геополитического влияния в регионе и развития взаимоотношений на новом уровне с африканскими странами.