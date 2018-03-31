Ещё
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Мадагаскара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Мадагаскара 

RT на русском 2 часа назад
Политолог Иван Аркатов в беседе с ФАН оценил перспективы сотрудничества России и Мадагаскара. «В сложившейся ситуации необоснованного внешнеполитического давления России важно искать новые векторы международных экономических связей. Поэтому развитие отношений с Мадагаскаром в такой ситуации было бы очень кстати», — заявил эксперт.
По его словам, новой точкой взаимоотношений может стать месторождение нефти Цимироро, которое в настоящее время активно разрабатывается.
Как отметил Аркатов, на следующий год Мадагаскар объявит тендер, в рамках которого предложит зарубежным партнёрам около 40 шельфовых площадок для разработки и три-четыре блока на территории острова.
«Нашим компаниям и государству стоило бы включиться в данный проект по ряду причин. Во-первых, это экономическая выгода. Во-вторых, это противодействие давлению Запада», — сказал он.
Он добавил, что работа по разным направлениям с Мадагаскаром, особенно в нефтяной отрасли, представляет собой возможности создания новой точки геополитического влияния в регионе и развития взаимоотношений на новом уровне с африканскими странами.
Ранее заведующий Центром исследования российско-африканских отношений Института Африки РАН Евгений Корендясов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о перспективах торгового сотрудничества России и Мадагаскара.
RT на русском: последние новости
Подсветку Останкинской башни выключили в знак траура по погибшим в ТЦ Кемерова МВД: совладельцы группы «Сумма» задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств В МВД Британии назвали проверку самолёта «Аэрофлота» рутинной процедурой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Миллиардер Магомедов доставлен в суд66
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»266
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность114
Трагически погиб актер Евгений Сапаев198
РФ озвучила ответные меры против Британии254
Видео
03:47
Мавроди похоронили в закрытом гробу
Общество
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
02:54
Миллиардер Магомедов доставлен в суд
Криминал Происшествия
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:39
Грудинин пожалел о сбритых усах
Политика Общество
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение