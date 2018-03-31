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Gaijin проведет тестирование онлайн-игры о сражениях подлодок Silent Thunder
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Gaijin проведет тестирование онлайн-игры о сражениях подлодок Silent Thunder 

Riot Pixels 27 минут назад
Фото: Riot Pixels
Gaijin Entertainment представила «военную онлайн-игру» Silent Thunder, посвященную разборкам ведущих держав XXI века на атомных подводных лодках. Тестовая сессия стартует 1 апреля в 00:00 по камчатскому времени (UTC +12) и финиширует в 23:59 по гавайскому времени (UTC -11). «Лончер» ждет тут, «вход» свободный.
В боях лоб в лоб столкнутся подлодки США, РФ и Великобритании. «Американка» Virginia несет дюжину ракет «Томагавк» с ядерной боеголовкой мощностью 200 килотонн. Отечественный «Ясень» снабжен крылами ракетами 3М-14К «Калибр». Козыри британского Vanguard — четыре управляемые торпеды массой по 2 т.
Под толщей воды Северного Ледовитого океана предстоит полагаться на гидролокаторы. Наткнулись на скалу, послали торпеду, применили активный сонар? Готовьтесь к тому, что ваше местоположение выдаст любой шум. Главное оружие в баталиях — хищные телеуправляемые торпеды, которые можно контролировать от запуска до столкновения. Правда, это демаскирует подлодку — ждите ответной атаки. От своевременно замеченного «подарка» есть шанс скрыться за айсбергом или поставить противоторпедную ловушку.
Подробнее о Silent Thunder читайте тут.
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