В Орловской области стартовала подписная кампания

С 1 апреля до конца июня жители Орловской области смогут подписаться на газеты и журналы во всех почтовых отделениях региона и на сайте podpiska.pochta.ru.

По информации пресс-службы облправительства, в период основной подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки федеральных и региональных периодических печатных изданий. Также не будут повышены тарифы на магистральную перевозку изданий.

В ходе подписной кампании Почта России предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России , скидку в размере 25% по собственному каталогу или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. В список изданий вошло более 2500 наименований.

Также в пресс-службе отметили, что в почтовых отделениях региона продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.