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В Орловской области стартовала подписная кампания
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В Орловской области стартовала подписная кампания 

РИА 57 23 минуты назад
Фото: РИА 57
С 1 апреля до конца июня жители Орловской области смогут подписаться на газеты и журналы во всех почтовых отделениях региона и на сайте podpiska.pochta.ru.
По информации пресс-службы облправительства, в период основной подписной кампании на 2-ое полугодие 2018 года Почта России сохранит стоимость доставки федеральных и региональных периодических печатных изданий. Также не будут повышены тарифы на магистральную перевозку изданий.
В ходе подписной кампании Почта России предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному каталогу или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. В список изданий вошло более 2500 наименований.
Также в пресс-службе отметили, что в почтовых отделениях региона продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения — конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых.
Сообщение В Орловской области стартовала подписная кампания появились сначала на РИА 57.
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