Путин встряхнет Фемиду

Верховный суд подготовил «процессуальную революцию», как ее уже окрестили специалисты. Президент внес в Госдуму пакет законопроектов, которые могут заработать уже с 2019 года, радикально изменив облик российского правосудия. А вот в какую сторону, «Свободная пресса» выяснила у экспертов.

Суды «разгрузят» от написания решений

Госдума приступила к рассмотрению пакета президентских законопроектов, которые были разработаны Верховным судом РФ и касаются судебной реформы. Речь идет и радикальных изменениях процессуальных норм, которые могут начать работать уже с первого января 2019 года.

Изменений множество, и многие из них интересны не только для профессиональных юристов. Скажем, судей в гражданском и административном процессе избавят от того, чтобы они составляли мотивировочную (объяснительную) часть решения. Она будет нужна только в случае, если об этом попросила одна из сторон дела, либо если решение суда обжаловано в вышестоящую судебную инстанцию.

То есть все судебные акты (в том числе апелляционной и кассационной инстанций) будут состоять только из вводной и резолютивной части. Значит, суд просто не будет обязан объяснять, почему он вынес то или иное решение. Есть и еще одна схожая история — большинство споров в гражданском процессе при цене иска до 500 тысяч рублей теперь могут рассматриваться в упрощенном порядке — то есть без вызова сторон в заседание.

Еще одно новшество — в том, что составы судов общей юрисдикции для рассмотрения каждого дела будут формироваться в случайном порядке (автоматизированной информационной системой). А не по личному решению председателя суда, как сейчас. Кстати, такая система давно действует в арбитражных судах. Правда, в законопроекте есть оговорка: если невозможно электронное (случайное) распределение дел… то допускается некий «иной порядок». По старинке, наверное?

Подготовленные Верховный судом РФ и внесенные президентом законопроекты предусматривают ведение обязательной аудиозаписи на судебных заседаниях (в административном, гражданском и уголовном процессе). Вместе с тем, на закрытых заседаниях аудиозапись будет по-прежнему запрещена.

Спецколлегия заседала за закрытыми дверями

Изменения в процессуальном законодательстве — третья, завершающая, стадия новой судебной реформы, которая была начата в октябре 2013 году. Тогда президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы пакет поправок к действующей Конституции РФ, предложив изменить ряд статей в разделе «Судебная власть и прокуратура». Их суть — объединение Верховного и Высшего арбитражного (ВАС) судов.

Формированием нового Верховного суда занялась Специальная квалификационная коллегия (СКК), которую возглавил бывший прокурор Саратовской области Анатолий Бондар . Через кадровое сито коллегии прошли все 227 претендентов на судейские должности.

В объединенном Верховном суде теперь 170 служителей Фемиды — причем перешли сюда далеко не все прежние судьи. Так, если в прежнем составе Верховного суда было 125 судей, то документы подал только 81 человек. В случае ВАС — из 90 документы подали только 38.

Все заседания Спецколлегии проходили в закрытом для слушателей, экспертов и прессы режиме, что вызвало резкую критику экспертов-юристов. Вместе с тем, недавно председатель Совета судей России Виктор Момотов оценил реформу крайне позитивно: мол, удалось полностью исключить споры о подсудности, а также устранить противоречия в толковании и применении правовых норм.

Эксперт: независимости у судей не прибавится

Второй шаг после реформирования Верховного суда — это создание структурно обособленных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Для этого будут созданы 5 надрегиональных апелляционных и 9 кассационных судов по аналогии с арбитражной моделью. Новые суды будут действовать в составе президиума, коллегий по гражданским, административным, уголовным делам и по делам военнослужащих.

Апелляционные суды будут рассматривать дела в качестве суда апелляционной инстанции по жалобам и представлениям на не вступившие в силу судебные акты, принятые в первой инстанции, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам на территории соответствующего судебного апелляционного округа.

Кассационные суды будут являться вышестоящей инстанцией для федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей на территории соответствующего кассационного судебного округа. В его компетенцию будет входить рассмотрение дел в качестве суда кассационной инстанции по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам

Будут сокращены полномочия и Верховного суда: он теперь будет проверять законность судебных актов (приговоров, решений и постановлений) только в самых исключительных случаях — если исчерпаны все прочие способы проверки в нижестоящих инстанциях.

И хотя создание апелляционных и кассационных судов еще не завершено (пакет законопроектов Госдума в первом чтении приняла лишь 16 февраля), власти России уже приступили к третьей стадии судебной реформы — процессуальной.

С просьбой прокомментировать перспективы этой реформы «Свободная пресса» с обратилась к нашему постоянному эксперту по правовым вопросам, юристу правозащитных организаций «Агора» и «Зона права» Андрею Сабинину

«СП»: — Андрей Васильевич, как вы считаете, если теперь дела между судьями будут распределяться без участия председателя, повысит ли это качество правосудия?

— Формирование состава суда (фактически назначение судьи для рассмотрения конкретного дела) с использованием автоматизированной информационной системы устраняет только первоначальный фактор влияния руководства суда на судью, которому это дело передано. И ведь в дальнейшем не существует никаких препятствий для неформального давления на судью.

Управление судебной системой осуществляется на основе авторитета председателей на местах, и судьи всегда «идут советоваться» — в том числе, при принятии решений. И особенно это касается резонансных дел.

Также непонятно, что понимать под «иным порядком» распределения дел, о котором говорится в законопроекте — когда по каким-либо причинам невозможно электронное. И не секрет, что в арбитражных судах уже многие годы умело обходят как раз электронное распределение. А любое однократное применение ручного способа однозначно создает правило.

«СП»: — Так зачем же тогда, на ваш взгляд, нужен такой закон, который закрепляет не правило, а исключения из него?

— Этот законопроект скорее приводит нормы отечественного законодательства в соответствие с рекомендациями Комитета министров Совета Европы от 13 октября 1994 года № R (94) 12 «О независимости, эффективности и роли судей». Но вряд ли в обозримом будущем позволит укрепить самостоятельность и независимость судей.

Этот законопроект сильно отдает популизмом. Судьи при назначении на должность проходят многоступенчатый фильтр, и при случае кивают в сторону портрета президента, который висит на стене: дескать никто мне не указ, потому что он меня назначил… Но на самом деле, связаны по рукам и ногам фактически обещанной лояльностью.

«СП»: — Неужели в предложенных президентом поправках вы не увидели ни одной безусловно положительной?

— Не может не радовать тот раздел законопроекта, который касается предложения ввести обязательную аудиозапись судебного заседания по уголовным делам с возможностью подачи замечаний на нее. Ведь сегодня добиться ведения записи в уголовном процессе в практически невозможно.

Из исключений могу назвать только не так давно завершившийся оправданием и реабилитацией уголовный процесс по делу адыгейского эколога Валерия Бриниха, когда судья разрешил все фиксировать даже на видео.

Аудиопротокол проблематично сфальсифицировать, он позволяет с ним ознакомиться, не дожидаясь окончания процесса. Кстати, не помешали бы и программные средства, которые позволяли бы оперативно создавать тождественный аудиозаписи текстовый файл события.

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