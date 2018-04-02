В Москве прошел заключительный этап конкурса «Живая классика»

Юные столичные чтецы поборолись за звание лучшего оратора. В Москве состоялся заключительный этап самого масштабного детского литературного проекта «Живая классика», передает "ТВ Центр"

На сцене государственной детской библиотеки выступили почти 40 школьников разных возрастов. Они представили фрагменты своих любимых произведений. Конкурс проходит по всей стране и уже насчитывает больше 10 миллионов участников.

Впереди финальный этап. Имя победителя назовут по итогам выступлений в международном детском центре «Артек».