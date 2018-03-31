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РИАМО продлило конкурс среди чтецов до 15 апреля
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РИАМО продлило конкурс среди чтецов до 15 апреля 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) продлило до 15 апреля конкурс среди чтецов, по итогам которого три победителя смогут сделать авторскую озвучку и записать книгу в профессиональной студии.
РИАМО совместно с крупнейшим сервисом электронных книг в России «ЛитРес» проводит конкурс для тех, кто любит читать книги вслух. Лучшие чтецы смогут записать отрывки из книг именитых писателей на «ЛитРес: Студии» и «подарить» свой голос любимым героям.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо записать на аудио, как вы читаете отрывок любимого произведения, и до 15 апреля добавить запись в комментарии к конкурсному посту в группе «РИАМО в Москве» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/inmskru?w=wall-29378120_90302.
Три победителя получат возможность записать книги на студии «ЛитРес» вместе с командой профессионалов, а также призы от РИАМО.
Региональное информационное агентство Московской области рассказывает о жизни в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные для развития региона новости Москвы.
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