Лучший мастер производственного обучения живет и работает в Тольятти

В феврале–марте 2018 года в Самарской области прошел областной конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер производственного обучения профессиональных образовательных организаций Самарской области».

В первом (практическом) туре участвовали 45 человек по 9 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы».

Участники практического тура выполняли работы, составленные на основе конкурсных заданий регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в Самарской области в 2017 году.

Девять победителей первого тура стали участниками второго (методического) тура и проводили открытые практические занятия со студентами.

По итогам конкурса наивысшие результаты показали Анна Чупрова (компетенция «Кондитерское дело», третье место) и Елена Никитина (компетенция «Поварское дело», второе место). Обе участницы представляют Самарский техникум кулинарного искусства. Победителем же стал преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа Алик Идиатуллин (компетенция «Сварочные технологии»). Он — электрогазосварщик. Но это слишком узкая профессия для человека, который всю жизнь работает руками, и желание созидать у него давно вошло в привычку. Поэтому в категории «сварочные технологии» он совмещает еще несколько специализаций.

Алик Кимович трудится преподавателем в Тольяттинском машиностроительном колледже. Это уникальное учебное заведение, которое исторически строилось как кузница кадров для Волжского автозавода. Названия оно носило разные, но и по сей день именно отсюда выходят специалисты, которых всегда ждет автогигант. Алик Идиатуллин готовит для автомобилестроителей качественных сварщиков.

Когда Алика Кимовича пригласили соревноваться с коллегами на уровне нашей губернии, то цели победить он перед собой не ставил. Объяснил это тем, что его профессия не самая публичная и не терпит хвастовства. Но в итоге стал лучшим профи по сварке во всем регионе — значит, 22 года отданы любимому делу не зря.

"Да, для меня это призвание. С самого детства привык работать руками. Изначально о преподавательской деятельности даже не думал, но когда появилась такая возможность, то согласился с большим удовольствием. Одно дело иметь собственные навыки, а другое — получить возможность передать их десяткам других наших студентов. Студенты попадаются разные, и очень важно не просто научить ребят нашей профессии «по методичке», а заинтересовать их сварочным делом, чтобы у них горели глаза". Передавая свои знания и опыт молодежи, профессионал, увлеченный своим делом, заражает таким же отношением к профессии своих подопечных. И некоторые скоро понимают, что варить швы — это искусство.