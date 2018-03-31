На Кубани 25 муниципальных образований находятся в зоне риска подтоплений

Как доложил заместителю Вениамина Кондратьева начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь, из-за прошедших в третьей декаде обильных осадков на реках юго-восточной части края произошло резкое повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.

Но зимние работы по расчистке были проведены качественно, это помогло избежать возможного ущерба. Максимальное количество осадков выпало в горной части Туапсинского района.

— Экстремальных значений пока мы не ожидаем. Температурный фон и количество осадков, как прогнозируется, будут близки к норме, — сказал Бондарь.

По данным МЧС, в зоне риска подтоплений находятся 25 муниципальных образований. В городах и районах Кубани проводятся необходимые мероприятия, чтобы избежать возможных ЧС.

Андрей Алексеенко подчеркнул, что пропуск паводка — серьезный вопрос, который требует большого внимания всех служб. Они призвал муниципалитеты провести всю необходимую работу, обеспечить своевременное информирование населения и быть готовыми к любому развитию событий.