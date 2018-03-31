На Кубани 25 муниципальных образований находятся в зоне риска подтоплений 

Краснодар. 31 марта — Новая Кубань. Мероприятие под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко прошло в Краснодаре.
Как доложил заместителю Вениамина Кондратьева начальник Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь, из-за прошедших в третьей декаде обильных осадков на реках юго-восточной части края произошло резкое повышение уровня воды с достижением неблагоприятных отметок.
Но зимние работы по расчистке были проведены качественно, это помогло избежать возможного ущерба. Максимальное количество осадков выпало в горной части Туапсинского района.
— Экстремальных значений пока мы не ожидаем. Температурный фон и количество осадков, как прогнозируется, будут близки к норме, — сказал Бондарь.
По данным МЧС, в зоне риска подтоплений находятся 25 муниципальных образований. В городах и районах Кубани проводятся необходимые мероприятия, чтобы избежать возможных ЧС.
Андрей Алексеенко подчеркнул, что пропуск паводка — серьезный вопрос, который требует большого внимания всех служб. Они призвал муниципалитеты провести всю необходимую работу, обеспечить своевременное информирование населения и быть готовыми к любому развитию событий.