Пекин предложит крестьянам 10 тыс. рабочих мест в городе

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — В этом году Пекин предложит проживающим в пригородах столицы крестьянам 10 тыс. рабочих мест в городском секторе общественных услуг, сообщили в Пекинском комитете по делам сельских районов.

По словам официального представителя комитета, поскольку в Пекине насчитывается более чем 500 тыс. крестьян, эта мера направлена на размещение незанятой сельской рабочей силы.

Вакансии в таких сферах, как общественный транспорт, оздоровление окружающей среды и садоводство, будут предложены крестьянам, желающим работать в городе.

Местная администрация планирует организовать профессиональное обучение для крестьян, 80 проц. из которых никогда не посещали среднюю школу старшей ступени. -0-