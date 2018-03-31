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Пекин предложит крестьянам 10 тыс. рабочих мест в городе
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Пекин предложит крестьянам 10 тыс. рабочих мест в городе 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — В этом году Пекин предложит проживающим в пригородах столицы крестьянам 10 тыс. рабочих мест в городском секторе общественных услуг, сообщили в Пекинском комитете по делам сельских районов.
По словам официального представителя комитета, поскольку в Пекине насчитывается более чем 500 тыс. крестьян, эта мера направлена на размещение незанятой сельской рабочей силы.
Вакансии в таких сферах, как общественный транспорт, оздоровление окружающей среды и садоводство, будут предложены крестьянам, желающим работать в городе.
Местная администрация планирует организовать профессиональное обучение для крестьян, 80 проц. из которых никогда не посещали среднюю школу старшей ступени. -0-
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