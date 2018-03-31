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В Госдуме назвали неправомерным досмотр российского самолета в Лондоне
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В Госдуме назвали неправомерным досмотр российского самолета в Лондоне 

360tv.ru 38 минут назад
Фото: 360tv.ru
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов назвал не имеющей ничего общего с Конвенцией о международной гражданской авиации ситуацию с досмотром российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил сайт RT. Самолет «Аэрофлота» был досмотрен британскими правоохранителями без уточнения причин подобной проверки и без составления протокола.
Это однозначно неправомерные действия. Они не имеют ничего общего с Конвенцией о международной гражданской авиации. Либо мы действуем сообразно данному наднациональному
нормативно-правовому
акту, либо каждая страна начинает выдумывать свои дополнительные условия. Но тогда смысла находиться в Международной организации гражданской авиации я не вижу, если такие страны, как Великобритания в данной ситуации, будут трактовать все своим, понятным только для них образом
— Александр Старовойтов.
По словам Старовойтова, если бы в аэропорту существовала
какая-то  реальная угроза, то правоохранительные органы Великобритании должны были бы досматривать все самолеты. Избирательное отношение к российской авиакомпании, по его словам, «четко показывает, что здесь нет ничего общего с борьбой с терроризмом, а есть исключительно политический момент, который использовали спецслужбы Великобритании».
По мнению депутата, зеркальные шаги России в отношении британских авиакомпаний были бы хорошим и правильным ответом.
Таможенники Великобритании, которые досматривали российский самолет в лондонском аэропорту Хитроу, не имели на это никакого права: на досмотр имеют право лишь три ведомства, в число которых ни британская полиция, ни таможенная служба не входят. Такое заявление сделал командир российского воздушного судна Виталий Митрофанов по возвращении в Москву. Британские полицейские и таможенники пытались найти на борту российского самолета некие «запрещенные предметы», уточнило ИА Ura. Ru.
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