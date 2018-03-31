В Госдуме назвали неправомерным досмотр российского самолета в Лондоне

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов назвал не имеющей ничего общего с Конвенцией о международной гражданской авиации ситуацию с досмотром российского самолета в лондонском аэропорту Хитроу, сообщил сайт RT. Самолет «Аэрофлота» был досмотрен британскими правоохранителями без уточнения причин подобной проверки и без составления протокола.

Это однозначно неправомерные действия. Они не имеют ничего общего с Конвенцией о международной гражданской авиации. Либо мы действуем сообразно данному наднациональному

нормативно-правовому

акту, либо каждая страна начинает выдумывать свои дополнительные условия. Но тогда смысла находиться в Международной организации гражданской авиации я не вижу, если такие страны, как Великобритания в данной ситуации, будут трактовать все своим, понятным только для них образом

— Александр Старовойтов.

По словам Старовойтова, если бы в аэропорту существовала

какая-то реальная угроза, то правоохранительные органы Великобритании должны были бы досматривать все самолеты. Избирательное отношение к российской авиакомпании, по его словам, «четко показывает, что здесь нет ничего общего с борьбой с терроризмом, а есть исключительно политический момент, который использовали спецслужбы Великобритании».

По мнению депутата, зеркальные шаги России в отношении британских авиакомпаний были бы хорошим и правильным ответом.