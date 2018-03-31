Орловских студентов шокировали мошки в супе

Студенты Орловского техникума путей сообщения обнаружили мух в тарелках супа в столовой техникума. По словам обучающихся, руководство техникума не придало значение инциденту.

Тогда находкой они поделись в соцсетях и разослали фото в СМИ. Кроме того, написано заявление в Роспотребнадзор , сообщает «Вечерний Орел».

Отметим, 26 апреля 2017 года в техникуме уже происходило ЧП в столовой. Из-за ротавирусной инфекции шесть учащихся обратились в детскую инфекционную больницу с жалобами на диспептические явления. Еще 70 ребят и педагогов испытывали недомогания, но в больницу не пошли. Техникум пришлось закрыть на карантин. Источником инфекции оказалась одна из сотрудниц столовой.