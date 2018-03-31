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Орловских студентов шокировали мошки в супе
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Орловских студентов шокировали мошки в супе 

РИА 57 39 минут назад
Фото: РИА 57
Студенты Орловского техникума путей сообщения обнаружили мух в тарелках супа в столовой техникума. По словам обучающихся, руководство техникума не придало значение инциденту.
Тогда находкой они поделись в соцсетях и разослали фото в СМИ. Кроме того, написано заявление в Роспотребнадзор, сообщает «Вечерний Орел».
Отметим, 26 апреля 2017 года в техникуме уже происходило ЧП в столовой. Из-за ротавирусной инфекции шесть учащихся обратились в детскую инфекционную больницу с жалобами на диспептические явления. Еще 70 ребят и педагогов испытывали недомогания, но в больницу не пошли. Техникум пришлось закрыть на карантин. Источником инфекции оказалась одна из сотрудниц столовой.
Сообщение Орловских студентов шокировали мошки в супе появились сначала на РИА 57.
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