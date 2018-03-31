Пучдемон спустя почти неделю после задержания заявил, что не откажется от своих идей

МАДРИД , 31 марта. / ТАСС /. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон спустя почти неделю после задержания в Германии заверил, что не собирается отказываться от своих идей. Соответствующее сообщение размещено в воскресенье в Twitter Пучдемона, который в настоящий момент ведет его команда. "Хочу прояснить всему миру: я не сдамся, не отступлюсь, не уйду из-за незаконных действий тех, кто проиграл на выборах, или из-за произвола тех, кто способен отбросить правовое государство и правосудие ради «единства родины», — уверяет экс-лидер автономии. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта на пути из Финляндии Бельгию , где проживал с октября прошлого года. Бывшему региональному лидеру инкриминируется подстрекательство к бунту в связи с попытками добиться независимости Каталонии. В понедельник участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил срок содержания под стражей Пучдемона. Теперь органы правосудия будут изучать вопрос его экстрадиции в Испанию . Представитель Генеральной прокуратуры в Шлезвиге сообщил, что от Испании был получен ордер на его арест, но решение об экстрадиции экс-главы каталонского правительства будет принято только после Пасхи, которая в этом году у католиков и лютеран приходится на 1 апреля.