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Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма
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Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма 

Sputnik Таджикистан 54 минуты назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В конце марта в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве состоялся форум молодых лидеров Евразии «Молодежь против экстремизма и радикализма» с участием более 100 делегатов из государств — участников СНГ и Грузии. Организаторами выступили политологический центр «Север — Юг» и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и информационной поддержке пресс-клуба «Содружество».
Масаулов\: проявлений терроризма в Кыргызстане меньше, чем у соседей
В беседе на радио Sputnik Масаулов отметил, что в Кыргызстане ведется планомерная работа по противодействию религиозному экстремизму.
"Риск роста экстремизма и терроризма в Кыргызстане примерно такой же, как и в других странах. Но тот факт, что в республике больше либерализма по отношению к религиозным организациям, играет роль. Примером служит то, что в КР не запрещена «Таблиги жаамат», хотя, по оценкам французских исследователей, она является «воротами в терроризм». Но в Кыргызстане считается, что «Таблиги жаамат» противодействует распространению идей «Хизб ут-Тахрира», — сказал Масаулов.
По его словам, проявлений терроризма в Кыргызстане значительно меньше, чем в соседних странах, а вот экстремистские взгляды распространяются немного шире. Это связано со свободным доступом к Интернету, литературе и так далее.
Кстати, Масаулов был руководителем у экс-главы Кыргызстана Аскара Акаева. Прочитайте, что он рассказал о бывшем подчиненном.
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