Масаулов: когда растет национализм, появляется угроза экстремизма

В конце марта в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ) в Москве состоялся форум молодых лидеров Евразии «Молодежь против экстремизма и радикализма» с участием более 100 делегатов из государств — участников СНГ и Грузии . Организаторами выступили политологический центр «Север — Юг» и РГГУ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ и информационной поддержке пресс-клуба «Содружество».

Масаулов\: проявлений терроризма в Кыргызстане меньше, чем у соседей

В беседе на радио Sputnik Масаулов отметил, что в Кыргызстане ведется планомерная работа по противодействию религиозному экстремизму.

"Риск роста экстремизма и терроризма в Кыргызстане примерно такой же, как и в других странах. Но тот факт, что в республике больше либерализма по отношению к религиозным организациям, играет роль. Примером служит то, что в КР не запрещена «Таблиги жаамат», хотя, по оценкам французских исследователей, она является «воротами в терроризм». Но в Кыргызстане считается, что «Таблиги жаамат» противодействует распространению идей «Хизб ут-Тахрира», — сказал Масаулов.

По его словам, проявлений терроризма в Кыргызстане значительно меньше, чем в соседних странах, а вот экстремистские взгляды распространяются немного шире. Это связано со свободным доступом к Интернету, литературе и так далее.