Донское правительство собирается потратить 10 миллионов рублей на пиар в печатных СМИ

Сегодня на сайте госзакупок появился интересный открытый конкурс от правительства Ростовской области . Чиновники собираются потратить 10 миллионов рублей на пиар в печатных СМИ и ищут подрядчика, который им в этом поможет. Деньги на информационные услуги возьмут в областном бюджете

— Исполнитель должен будет написать социально значимые материалы о деятельности правительства и разместить их в ряде периодических печатных изданий, — говорится в документах.

Все статьи необходимо будет напечатать в газетах и журналах до 21 декабря этого года.