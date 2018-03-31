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Донское правительство собирается потратить 10 миллионов рублей на пиар в печатных СМИ
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Донское правительство собирается потратить 10 миллионов рублей на пиар в печатных СМИ 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
Сегодня на сайте госзакупок появился интересный открытый конкурс от правительства Ростовской области. Чиновники собираются потратить 10 миллионов рублей на пиар в печатных СМИ и ищут подрядчика, который им в этом поможет. Деньги на информационные услуги возьмут в областном бюджете
— Исполнитель должен будет написать социально значимые материалы о деятельности правительства и разместить их в ряде периодических печатных изданий, — говорится в документах.
Все статьи необходимо будет напечатать в газетах и журналах до 21 декабря этого года.
А парламент Ростовской области собирается потратить на планшеты Apple четыре миллиона рублей.
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