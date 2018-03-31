Патриоты поднимают крышу. В Волгограде вновь хотят завысить скандальную точечную застройку

«Руководство регионального отделения ДОСААФ , взывая к патриотическим чувствам населения и объясняя необходимость строительства многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями для нужд общества, на деле просто пытается извлечь выгоду из строительства многоэтажки, нарушая законы и права жителей окружающих домов», говорится в коллективном обращении жителей нескольких домов по улице Циолковского.

Документ направлен главе Волгограда Андрею Косолапову , руководителям профильным структур горадминистарции, а также вице-губернатору Валентине Гречине, курирующей строительный блок в администрации региона. «Строительство нового многоквартирного дома приведет к транспортному коллапсу на данной территории, а также к конфликтам автолюбителей», — уверены обращающиеся.

Что стоит дом построить?

Конфликт между жителями сразу шести домов на улице Циолковского в Ворошиловском районе и будущим застройщиком новой многоэтажки по адресу Баррикадная 1 возник в 2016 году. Тогда началась расчистка территории. Эта земля принадлежит областному совету ДОСААФ. По данным застройщика, представленным в надзорные структуры, Центральный совет ДОСААФ заключил договор на строительство дома еще в 2012 году.

Почему до осени 2016 никаких мер не предпринималось, не сообщается. Однако именно тогда начали демонтаж существовавшего здания радиошколы. Инвестор объявил, что на том же месте построит новое современное здание, а обществу отдаст первые три этажа для радиошколы и прочих нужд.

По заявлению руководства областного совета общества, старое здание было аварийным. Но как утверждают противники новой стройки, никаких документов, подтверждающих его официальное признание таковым, им не представлено. Хотя с просьбой представить подобный акт они обращались в ДОСААФ и в муниципальные структуры. «Протекание крыши это бесхозяйственность, которую легко устранить», — считают жители ЖК «Адмирал-таун», от окон которого до новой высотки около 50 метров. Разрешение на строительство у застройщика было, но на строительство 30-метрового дома. В ноябре 2016 подрядчик, при поддержке областного ДОСААФЮ, запросил разрешить изменения: сокращение отступов от границ земельного участка, а также увеличение высоты здания до 82 метров.

Эти предложения вызывали возмущение как раз жителей шести домов на улице Циолковского, которые трубили во все инстанции, заявляя о нарушении своих конституционных прав. При этом публичные слушания проекта прошли с перевесом сторонников застройки. Как утверждают в инициативной группе протестующих, девелоперы привезли для участия в слушаниях работников стройкомпании (по регламенту не требуется прописка в определенном районе — прим. «ФедералПресс» ). «Это же не запрещено, понятно, что они так и сделали, на их месте любой бы так сделал», — поделился один из активистов.

Однако городская администрация после длительной переписки с противниками огромной (в округе нет домов сопоставимой высоты) стройки и различными контролирующими структурами, в изменениях застройщику отказала. Повлияла в том числе, позиция прокуратуры

В апреле 2017 года «Авангард-инвест» получил разрешение на строительство, но только на 9-этажный (вместо 24) дом на те самые 30 метров. В таком варианте, вероятно, не складывается экономика у застройщика, который, напомним, должен отдать 3 этажа ДОСААФ. В конце прошлого года они вновь обращаются к властям и снова при поддержке общества. Все это время, кстати, стройка не велась, хотя фактически у застройщика готов котлован.

Высоту будущего здания вновь предложено увеличить, но не до 82, а до 55 метров, при этом прописано, что строение предлагается сделать 14-этажным. Кроме того, они хотят сократить минимальный отступ от границы участка, при этом сократить число машино-мест на парковке. В этом противники застройки видят одно из главных ущемлений их прав. Причем, уверяют они, фактически застройщик намеренно ввел в этом вопросе заблуждение городскую комиссию.

Ну а что не так?

Дело в том, что собственно по заключению департамента по градостроительству и архитектуре мэрии Волгограда от ноября прошлого года минимальное количество мест для парковки автомобилей для нового объекта составляет 202 машино-места. В планируемом объекте предусмотрено 74 места в подземной парковке и еще по 50-ти местам предоставлены письма от владельцев соседних земельных участков, что они якобы готовы такие места предоставить, конечно, на коммерческой основе. В расчетах самого застройщика нужно не 202, а всего 153 машино-места. При этом здание учитывалось не как жилое и деловое, а как здание образовательного центра, которым оно фактически являться не будет, даже при наличии пары классов в помещениях ДОСААФ.

«Департамент по градостроительству и архитектуре обязан был проверить расчет застройщика, запросить пояснения — на каком основании учебные помещения ДОСААФ были причислены к другой категории, а по результатам проверки и несоответствия расчетов застройщика местным нормативам отказать в назначении публичных слушаний», — уверены оппоненты строительства. Они также считают, что новое здание планируется все-таки не на 14, а на, например, 18 этажей. Косвенно это доказывает прежний типовой договор долевого строительства для участников ЖК «ДОСААФ», в котором, при разрешенном строительстве 9 этажей, пункт 5.11. сообщает, что стороны договорились не считать нарушением обязательств заказчика увеличение этажности до 14 этажей. Что мешает в дальнейшем поднять высоту еще выше — недоумевают противники строительства.

Помимо высоты с 30 до 55 метро, напомним, предложено еще и увеличить площадь застраиваемой территории — с 39,78% до 72,44%. При этом в обращении в областной Гостройнадзор, направленным из областной думы, указано, что отсутствие проекта изменений и экспертного заключения на них на официальном сайте стройкомплекса уже является нарушением Градостроительного кодекса РФ

Кроме того, фактически предлагается экстремальное увеличение плотность населения территории — в этом квартале застройки она, в случае получения всех разрешений на 55-метровый дом, составит расчетно 867 человек на гектар. А по действующим местным нормативам потолок — 450 человек.

Кроме этого не будут выполнены нормативы по обеспеченности какой бы то ни было социальной инфраструктурой. Ворошиловский вообще один из самых активно застраиваемых районов Волгоград (это исторический центр, в котором остались свободные или условно свободные территории). При этом за последние 12 лет не построено ни одной школы, детсада или поликлиники.

«Двор, где планируется новая застройка, напоминает именно каменный колодец: вдоль одной стороны квартала 5-ти этажное административное здание ДОСААФ и 23-х этажный жилой дом, с другой — 10-ти этажный офисный центр, с третьей — 4-х этажная гостиница, а с четвертой стороны — протезный завод, а в центре — будет новый дом», — рисуют безрадостную для себя картину жители домов 22, 29, 31, 33, и 35-37 по улице Циолковского.

В итоге, уверены они, к близлежащим домам и окружающим административным зданиям «не смогут подъехать ни пожарные машины, ни скорая помощь, поскольку все вокруг будет заставлено легковыми автомобилями».

Какие варианты?

В руководстве областного ДОСААФ комментарий «ФедералПресс» получить не удалось. Председатель, экс-депутат городской думы Сергей Забеднов сперва попросил перезвонить позже, сославшись на занятость, а затем прекратил отвечать на звонки.

Но ранее он уже публично комментировал ситуацию и заявлял о всемерной поддержке со стороны своей организации застройщику. По словам Забеднова, ДОСААФ, как собственник земельного участка, контролирует получение всей разрешительной документацией застройщиком.

«Думаю, протестными настроениями группы жителей кто-то очень умело манипулирует», — отмечал он. По словам Забеднова, у «негативной волны» были «свои заказчики». «Кто именно заказчик и организатор этой негативной волны на нашу организацию — можно только догадываться. Земельные участки в центральной части города, да еще вблизи Волги, которые нашей организации принадлежат, — ресурс достаточно ценный», — констатировал руководитель волгоградского ДОСААФ.

При этом, еще в декабре 2016 года Забеднов также уверял, что «информационная война» не будет продолжительной, по причине того, что «исполнители заказа настолько топорно работают, что весь потенциал скандала уже исчерпан». Как выяснилось, недовольство оказалось не таким уж скоротечным.

Кроме того, появились и новые обстоятельства. Так, 29 марта группа недовольных граждан направила прокурору Волгограда Дмитрию Симоновичу обращение, в котором требует отозвать разрешение на строительство, потому что оно нарушает федеральный закон об охране памятников истории и культуры. Дело в том, что в 50 метрах от фундамента начинающейся стройки расположено здание ПТУ постройки 19 века, которое внесено в региональный реестр объектов культурного наследия (ОКН).

Валерий Котельников , руководитель волгоградского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) уверен, что по закону строить на указанной территории нельзя вообще ничего. В городской черте у таких объектов расстояние до ближайших капитальных работ, напоминает он, должно быть не менее 100 метров, если установлены зоны охраны и 200 метров, если их нет.

«Руководитель городского департамента архитектуры, прежде чем давать разрешение на строительство, должен открыть кадастровую карту и увидеть там эти зоны. Но у нас их не всегда оперативно вносят, даже если они утверждены, — пояснил Котельников, — здесь нужно срочно заказывать проект зон охраны и их экспертизу, тогда можно отстоять законность. Если же проект закажет застройщик, то возможны всякие чудеса, как у нас уже было. Например, по адресу Липецкая 8, где в зону охраны вошла проезжая часть с двух сторон, а весь двор оказался свободен для застройки. Впрочем, такие фокусы скоро прекратятся. Несколько экспертов, много испоганивших в нашем городе, уже лишены лицензии, на следующей неделе к ним присоединятся еще две знаковые для Волгограда фамилии», — считает Валерий Котельников.

Председатель комиссии по реальному сектору экономики Общественной палаты Волгоградской области , почетный строитель России Андрей Куприков называет ситуацию классическим конфликтом интересов граждан и бизнеса. В условиях, когда в городе мало перспективных участков под строительство с готовой инфраструктурой, бизнес заинтересован извлечь максимальную прибыль, игнорируя мнение граждан, используя лазейки в законодательстве, иногда, оказывая давление.

«Это происходит потому, что в городе нет четко и ясно пописанной градостроительной политики, которая бы объясняла — что можно, а чего нельзя ни при каких обстоятельствах. Впрочем, это идет еще с федерального Градостроительного кодекса 2010, который, если кто не в курсе, подготовлен американской консалтинговой компанией. Там практически не осталось понятия «архитектура». А градостроительную политику определяет кто угодно, только не архитектор, — пояснил Куприков, — власть, конечно, должна принимать решения в интересах граждан, хотя бы находить компромисс. Только что трагедия в Кемерово стало ярчайшим примером, когда на здравый смысл и закон плюют из-за узких бизнес-интересов. Такого быть не должно. В Волгограде, кстати, давно пора вернуть должность главного архитектора, а не какого-то руководителя отдела или департамента и на него возложить основную функцию контроля за соблюдением реальных интересов и конкретных горожан и в целом развития города».

«Когда в кабинете главного архитектора его заместитель при многочисленных свидетелях говорит: а ваш дом тоже с нарушениями построен, хотите выселим всех вас — это что вообще такое? — поделился активист инициативной группы, попросивший не называть его фамилии, — другой чиновник говорит: не нравится кому — продавайте квартиры». «ФедералПресс» будет следить за развитием конфликта.