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Тест: сможете ли вы стать миллионером?
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Тест: сможете ли вы стать миллионером? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 57 минут назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Телеигра «Кто хочет стать миллионером» появилась на российском телевидении в 1999 году. Тогда она называлась «О, счастливчик!» и являлась успешной франшизой Sony Pictures Entertainment. Игра содержит интригу и вызывает серьезный интерес интеллектуалов. Если вы желаете поиграть, не выходя из дома, дерзайте!
Тест: сможете ли вы стать миллионером?
Мы собрали вопросы, которые были в шоу «Кто хочет стать миллионером». Попробуйте, не пользуясь подсказками Википедии, пройти всю дорогу, от 500 рублей до 3 миллионов.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Начнем с вопроса на 500 рублей: что используют при простуде? Майонезники 0% Сметанники 0% Горчичники 100% Соусники 0% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Теперь вопрос на 1000 рублей: что тянет человек, который изнурен тяжелой работой? Резину 50% Жребий 0% Кота за хвост 0% Лямку 50% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 На кону 2000 рублей: о чем поется в песне «пришли девчонки, стоит в сторонке»? О партийном собрании 0% Об очереди 0% О танцах 100% О школьной линейке 0% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 Вопрос на 3000 рублей: что, если верить народной поговорке, произошло в пустом холодильнике? Крот удавился 50% Хомячок утонул 0% Мышь повесилась 50% Крыса застрелилась 0% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 Переходим к вопросу на 5000 рублей: какой орган служит некоторым растениям на вашем огороде для размножения? Бородки 0% Реснички 0% Бровки 50% Усики 50% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Вопрос на 10.000 рублей: какую площадь имеет клетка стандартной школьной тетради? 0,25 кв. см 50% 0,5 кв. см 0% 1 кв. см 50% 1,25 кв. см 0% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Вопрос на 15.000 рублей: сколько братьев Гримм участвовало в создании сборника народных сказок? 2 100% 3 0% 4 0% 7 0% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Усложняем уровень, вопрос на 25.000 рублей: о каком отеле снял фильм Уэс Андерсен? Отель «Гранд Будапешт» 100% Отель «Бертран» 0% Отель «Калифорния» 0% Отель «У погибшего альпиниста» 0% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Переходим к вопросу на серьезную сумму в 50.000 рублей: какой из этих процессов не относится к кулинарии? Бланширование 0% Пассерование 0% Плиссировка 50% Карбование 50% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 При ответе на этот вопрос, вы могли бы получить 100.000 рублей: в какое время года обычно рождаются бурые медвежата? Весна 0% Лето 50% Осень 0% Зима 50% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Впереди сумма в 200.000 рублей: чем всегда отличается гравий от щебня? Формой 50% Размером 50% Весом 0% Цветом 0% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 Следующий рубеж — несгораемая сумма в 400.000 рублей: кто написал картину «Шесть видений Ленина на рояле?» Пабло Пикассо 50% Илья Кабаков 0% Илья Глазунов 0% Сальвадор Дали 50% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 Сможете ли вы выиграть сумму 800.000 рублей? На что или на кого Священный синод наложил запрет в 1916 году? На новогоднюю елку 50% На Деда Мороза 0% На Снегурочку 0% На шампанское 50% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Вопрос для лидера на 1,5 млн рублей: ноты какой русской песни воспроизведены на ограде памятника Чайковского в Москве? «Коса ль моя, косынька» 50% «Сидел Ваня на диване» 50% «Во поле береза стояла» 0% «Пойду ль, выйду ль я» 0% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Финальный вопрос, и 3 млн рублей ваши: какой химический элемент был назван в честь злого подземного гнома? Гафний 0% Бериллий 0% Теллур 50% Кобальт 50% ПРОДОЛЖИТЬ / 15  Пройти тест еще раз
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