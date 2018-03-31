Тест: сможете ли вы стать миллионером?

Телеигра «Кто хочет стать миллионером» появилась на российском телевидении в 1999 году. Тогда она называлась «О, счастливчик!» и являлась успешной франшизой Sony Pictures Entertainment. Игра содержит интригу и вызывает серьезный интерес интеллектуалов. Если вы желаете поиграть, не выходя из дома, дерзайте!

Тест: сможете ли вы стать миллионером?

Мы собрали вопросы, которые были в шоу «Кто хочет стать миллионером». Попробуйте, не пользуясь подсказками Википедии, пройти всю дорогу, от 500 рублей до 3 миллионов.