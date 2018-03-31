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Поместье жены Мугабе наводнили нелегальные золотодобытчики
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Поместье жены Мугабе наводнили нелегальные золотодобытчики 

RT на русском 57 минут назад
На территории поместья Грейс Мугабе, жены бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, собрались сотни человек, которые занимаются нелегальной добычей золота. Об этом пишет местное издание Newsday.
Отмечается, что искатели выкорчёвывают цитрусовые деревья и делают шахты, в которых ищут золотой песок.
По их словам, их нанял некий китайский шахтёр, имя которого они не могут называть.
Сама Мугабе неоднократно просила золотодобытчиков покинуть её земли, но безуспешно.
«У вас нет больше силы, чтобы убрать нас. Это новый режим, мы делаем, что хотим», — крикнул Мугабе один из шахтёров, когда та отправилась в полицейский участок.
Она сообщила полиции, что на её ферме нелегально орудуют около 400 человек.
Также Мугабе назвала ситуацию вокруг своего поместья политически мотивированной и связала её с приходом к власти нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы.
После отставки Роберта Мугабе в ноябре прошлого года СМИ писали, что бывшему президенту Зимбабве назначено пожизненное содержание в размере $150 тыс. в месяц. Если жена экс-президента Грейс Мугабе переживёт своего супруга, ей будет выплачиваться половина суммы, назначенной мужу.
RT на русском: последние новости
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