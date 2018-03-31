Грудинин забыл о собственных обманутых пайщиках ради мусора

Павел Грудинин решил попиариться на всколыхнувшей Подмосковье проблеме мусорных свалок, забыв о долгах перед собственными пайщиками. Так прокомментировал экологический форум в совхозе им. Ленина, организованный бывшим кандидатом в президенты, председатель общественной организации «Крестьянский Фронт» Евгений Авсеенко.

«Грудини просто пытается лишний раз пропиариться. Пусть для начала закроет вопрос перед пайщиками, и решит свои проблемы с правоохранительными органами , а потом уже занимается экологическими проблемами», — заявил газете ВЗГЛЯД председатель общественной организации «Крестьянмкий Фронт» Евгений Авсеенко.

Бывший кандидат в Президенты России Павел Грудинин решил провести экологический форум в собственном совхозе. Однако перед его началом «Крестьянский фронт» провел пикет, чтобы напомнить Грудинину об имеющихся у него обязательствах перед собственными пайщиками.

По словам Авсеенко, общественная организация «Крестьянский фронт» этим пикетом хотела привлечь внимание к Грудинина к тому, что у него есть обязательства перед собственными пайщиками.

«Недавно арбитраж московской области документально подтвердил незаконную сделку по продаже Павлом Грудининым самому себе земельного участка, снизив его стоимость в 37 раз. Он продал земельный участок за 28 млн рублей, тогда как реальная стоимость больше миллиарда рублей. Налицо состав преступления — хищение группой лиц в форме растраты в особо крупном размере. Тем самым, были нарушены права акционеров совхоза им. Ленина.

Пайщики являются акционерами, соответственно, было похищено имущество на миллиард рублей, которое принадлежит им. Этот вопрос должен решаться уже не в рамках гражданского, а уголовного процесса. Люди должны ответить за это преступление», — говорит Авсеенко.

«Во-вторых, мы хотели выразить свой протест против того, что Павел Грудинин пытается пропиариться на проблемах экологии, хотя он к этому вопросу вообще не имеет никакого отношения. Недавно уже была похожая попытка, когда он пытался пропиарить себя на проблемах дольщиков. Известно, чем это закончилось: он показал фильм про себя и половина зала просто ушла. Считаем, что тут то же самое. Я ни разу ни слышал, чтобы он занимался до этого экологическими вопросами», — добавил председатель общественной организации «Крестьянмкий Фронт».

Однако им не дали долго постоять на пикете.

«Полиция сообщила, что в отношении нас есть заявление и либо нас всех задержат, либо мы все должны удалиться. То, что пикета нет, и нас удалила полиция, считаю, сделано по его инициативе (Грудинина — прим. ВЗГЛЯД). Там была полиция и ЧОП, которое охраняло, подозреваю, его же», — рассказал Авсеенко.

Общественная организация «Крестьянский Фронт» занимается защитой прав граждан, связанных с сельским хозяйством, землей, собственностью, имущественными отношениями, а также занимается проблемам коррупции и рейдерства. «Крестьянский Фронт» не ставит перед собой политических целей и не намерен выдвигать своих кандидатов на выборах разных уровней и занимать места в органах представительной власти.