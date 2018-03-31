Ещё
Во Франции после теракта создадут группы по «оценке радикализации граждан»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции после теракта создадут группы по «оценке радикализации граждан» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон распорядился в экстренном порядке созвать в департаментах страны группы по оценке радикализации граждан после атаки на юге страны.
Серия нападений в департаменте Од была совершена 23 марта. Двадцатишестилетний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая организация ИГ*.
В интервью газете Ouest France глава французского МВД отметил, что исключить вероятность увеличения числа террористов-одиночек нельзя.
"Нельзя ничего исключать. Мы постоянно работаем с радикализированными лицами и делаем все, чтобы выявить переход к реальным действиям и предотвратить теракты… На этой неделе я попросил префектов (глав департаментов — ред.) в экстренном порядке созвать департаментские группы по оценке радикализации", — рассказал министр.
Коллон прокомментировал результаты последнего опроса общественного мнения, согласно которым большинство французов выступает за высылку иностранцев, обладающих статусом fiche S, то есть представляющих угрозу национальной безопасности, а также за восстановление режима чрезвычайного положения в стране.
По словам министра, власти Франции регулярно высылают иностранцев-радикалов. «В 2017 году мы осуществили 20 экстрадиций, такого числа еще не было никогда», — отметил Коллон.
"Я понимаю чувства французов. В последние месяцы терроризм не входил в список их насущных проблем, потому что последние атаки произошли достаточно давно (в Марселе, 1 октября 2017 года). Однако граждане должны быть уверены, что это (противодействие терроризму — ред.) является первостепенной задачей правительства", — подчеркнул министр.
Он также обратил внимание на то, что режим чрезвычайного положения не был отменен в стране «просто так», и Франция не осталась беззащитной пред лицом терроризма.
"Если бы мы вышли сухими из режима чрезвычайного положения, не предприняв никаких мер, то это было бы непоследовательно. Однако это не так. Мы приняли закон, касающийся внутренней безопасности и борьбы с терроризмом в октябре. С учетом постоянства угрозы терроризма этот закон помог внедрить в общее право инструменты, которые позволяют осуществлять жесткие меры административного надзора", — заключил Коллон.
Глава французского МВД также рассказал, что с 1 апреля в стране вступят в силу новые меры по защите сотрудников служб правопорядка, которые наравне с гражданскими не раз становились жертвами террористических атак.
Согласно опубликованным в субботу документам, следователям в ходе судебных процессов будет разрешено не называть свои имя и фамилию, если такая идентификация может поставить под угрозу их жизнь. Вместо этого будет указываться только служебный номер.
*Запрещенная в России террористическая организация
РИА Новости: последние новости
Британия не может обеспечить безопасность российских граждан, заявили в МИД Единства нет: коллективная Европа не пошла на поводу у Лондона и Вашингтона Активисты призвали президента Эквадора прекратить изоляцию Ассанжа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии171
В московском метро встали поезда14
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»183
Трагически погиб актер Евгений Сапаев137
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля283
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение