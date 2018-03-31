Во Франции после теракта создадут группы по «оценке радикализации граждан»

Серия нападений в департаменте Од была совершена 23 марта. Двадцатишестилетний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая организация ИГ*.

В интервью газете Ouest France глава французского МВД отметил, что исключить вероятность увеличения числа террористов-одиночек нельзя.

"Нельзя ничего исключать. Мы постоянно работаем с радикализированными лицами и делаем все, чтобы выявить переход к реальным действиям и предотвратить теракты… На этой неделе я попросил префектов (глав департаментов — ред.) в экстренном порядке созвать департаментские группы по оценке радикализации", — рассказал министр.

Коллон прокомментировал результаты последнего опроса общественного мнения, согласно которым большинство французов выступает за высылку иностранцев, обладающих статусом fiche S, то есть представляющих угрозу национальной безопасности, а также за восстановление режима чрезвычайного положения в стране.

По словам министра, власти Франции регулярно высылают иностранцев-радикалов. «В 2017 году мы осуществили 20 экстрадиций, такого числа еще не было никогда», — отметил Коллон.

"Я понимаю чувства французов. В последние месяцы терроризм не входил в список их насущных проблем, потому что последние атаки произошли достаточно давно (в Марселе , 1 октября 2017 года). Однако граждане должны быть уверены, что это (противодействие терроризму — ред.) является первостепенной задачей правительства", — подчеркнул министр.

Он также обратил внимание на то, что режим чрезвычайного положения не был отменен в стране «просто так», и Франция не осталась беззащитной пред лицом терроризма.

"Если бы мы вышли сухими из режима чрезвычайного положения, не предприняв никаких мер, то это было бы непоследовательно. Однако это не так. Мы приняли закон, касающийся внутренней безопасности и борьбы с терроризмом в октябре. С учетом постоянства угрозы терроризма этот закон помог внедрить в общее право инструменты, которые позволяют осуществлять жесткие меры административного надзора", — заключил Коллон.

Глава французского МВД также рассказал, что с 1 апреля в стране вступят в силу новые меры по защите сотрудников служб правопорядка, которые наравне с гражданскими не раз становились жертвами террористических атак.

Согласно опубликованным в субботу документам, следователям в ходе судебных процессов будет разрешено не называть свои имя и фамилию, если такая идентификация может поставить под угрозу их жизнь. Вместо этого будет указываться только служебный номер.