Ещё
Страстная суббота: католики готовятся к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страстная суббота: католики готовятся к Пасхе 

Мир24 1 час назад
У католиков сегодня Страстная суббота. По традиции, это день тишины, когда в храмах не проходят службы, верующие молятся наедине и размышляют о Великом спасении, передает «МИР 24».
Накануне Папа римский Франциск провел литургию «Страсти Господни» в соборе Святого Петра в Ватикане. В своей проповеди Франциск призвал верующих перестать быть тщеславными.
Также понтифик возглавил традиционный Крестный ход у стен Колизея в Риме, в котором приняли участие порядка 20 тысяч человек.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Торговый центр в Кемерове не был застрахован После пожара в Кемерове проверки проведут по всей Беларуси Дочь Скрипаля пришла в себя: девушка может есть и общаться
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии171
В московском метро встали поезда14
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»183
Трагически погиб актер Евгений Сапаев137
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля283
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение