Страстная суббота: католики готовятся к Пасхе 

У католиков сегодня Страстная суббота. По традиции, это день тишины, когда в храмах не проходят службы, верующие молятся наедине и размышляют о Великом спасении, передает «МИР 24».
Накануне Папа римский Франциск провел литургию «Страсти Господни» в соборе Святого Петра в Ватикане. В своей проповеди Франциск призвал верующих перестать быть тщеславными.
Также понтифик возглавил традиционный Крестный ход у стен Колизея в Риме, в котором приняли участие порядка 20 тысяч человек.
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