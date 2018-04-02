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Американский журнал сделал из Трампа свинью
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Американский журнал сделал из Трампа свинью 

Газета.Ru 48 минут назад
Американский журнал New York Magazine поместил на обложку своего номера президента США Дональда Трампа в образе свиньи.
На фотографии, которую опубликовал в твиттере журналист издания Яшар Али, Трампу пририсовали свиное рыло.
"Не тайный сговор. Не некомпетентность. Не жестокость. Все дело в коррупции, тупица", — гласит надпись на обложке журнала.
Автор заглавной статьи номера журналист Джонатан Чайт называет «коррупцию» и «жадность» главными составляющими президентства Трампа.
Ранее журнал New Yorker поместил на свою обложку Трампа в образе «опасного клоуна».
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