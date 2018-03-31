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Псковский перинатальный центр должен заработать после 20 апреля
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Псковский перинатальный центр должен заработать после 20 апреля 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 30 марта посетил Псковский перинатальный центр и оценил степень готовности объекта. Как сообщает пресс-служба администрации области, на данный момент все работы выполнены, специалисты ведут пусконаладку медицинского оборудования, систем вентиляции и подачи медицинского газа. Медицинский персонал проходит обучение на новом оборудовании. «Делаем все необходимое, чтобы к 20 апреля получить лицензию. Сразу после этого центр начнёт полноценно работать», — отметил Ведерников в своём инстаграме на вопросы читателей, когда перинатальный центр начнёт функционировать. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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