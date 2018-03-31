Китайская полиция предупреждает о риске на дорогах перед праздником Цинмин

Пекин, 31 марта / Синьхуа / — Китайская полиция предупредила о возможных основных рисках на дорогах и транспорте перед праздником Цинмин /День поминовения усопших/, который выпадает в этом году на 5 апреля.

Огромное число посещающих кладбища людей, которые передвигаются по дорогам, а также связанная с сельским хозяйством транспортная активность создают угрозу безопасности дорожного движения, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности КНР

Негативное влияние, скорее всего, также окажут прогнозируемые дожди, которые ожидаются в пиковый период поездок.

Согласно статистике ведомства, риск крупных дорожных аварий с участием коммерческих пассажирских транспортных средств во время Дня поминовения усопших на 11,4 проц. выше, чем в обычные дни.

День поминовения усопших, известный как праздник Цинмин, является традиционным китайским праздником, во время которого люди отдают дань памяти усопшим друзьям и членам семьи. -0-