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Китайская полиция предупреждает о риске на дорогах перед праздником Цинмин
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Китайская полиция предупреждает о риске на дорогах перед праздником Цинмин 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 31 марта /Синьхуа/ — Китайская полиция предупредила о возможных основных рисках на дорогах и транспорте перед праздником Цинмин /День поминовения усопших/, который выпадает в этом году на 5 апреля.
Огромное число посещающих кладбища людей, которые передвигаются по дорогам, а также связанная с сельским хозяйством транспортная активность создают угрозу безопасности дорожного движения, говорится в заявлении Министерства общественной безопасности КНР.
Негативное влияние, скорее всего, также окажут прогнозируемые дожди, которые ожидаются в пиковый период поездок.
Согласно статистике ведомства, риск крупных дорожных аварий с участием коммерческих пассажирских транспортных средств во время Дня поминовения усопших на 11,4 проц. выше, чем в обычные дни.
День поминовения усопших, известный как праздник Цинмин, является традиционным китайским праздником, во время которого люди отдают дань памяти усопшим друзьям и членам семьи. -0-
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