СК может потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»

Бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций компании, которая владеет зданием ТЦ.

Ранее Бастрыкин проинформировал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он в основном живет в Австралии.

«Мы серьезно занялись учредителем, 78% у которого акций принадлежит. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи. Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций», — сообщил глава СК.