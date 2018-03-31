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СК может потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни»
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СК может потребовать у Австралии выдачи совладельца «Зимней вишни» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следственный комитет России готов потребовать выдачи находящегося в Австралии совладельца сгоревшего в Кемерово торгового центра Дениса Штенгелова. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передаёт РИА «Новости».
Бизнесмену принадлежит контрольный пакет акций компании, которая владеет зданием ТЦ.
Ранее Бастрыкин проинформировал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра. Сейчас он в основном живет в Австралии.
«Мы серьезно занялись учредителем, 78% у которого акций принадлежит. Он сейчас находится в Австралии. Если у нас будут основания, мы потребуем его выдачи через механизмы оказания правовой помощи. Мы ему предложили приехать. Если он считает себя невиновным, пускай приезжает на предварительное следствие, дает показания, дает объяснения, 78% акций принадлежит ему — это по сути его контрольный пакет акций», — сообщил глава СК.
28 марта пресс-служба компании «Кондитерус Ком», которой владеет Штенгелов, сообщала, что он вернётся в Россию из Австралии.
По делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» арестованы семь человек: экс-глава госстройнадзора Кемеровской области Танзилия Комкова, гендиректор компании-собственника ТЦ Юлия Богданова и техдиректор этой компании Георгий Соболев, управляющая торговым центром Надежда Судденок, глава фирмы, внедрившей систему противопожарной безопасности Игорь Полозиненко, сотрудник этой фирмы Александр Никитин, а также работник ЧОП, отключивший систему оповещения.
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