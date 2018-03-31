Ещё
«Не верьте»: Гарик Харламов рассказал, как интернет-мошенники используют его имя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не верьте»: Гарик Харламов рассказал, как интернет-мошенники используют его имя 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В сети часто публикуют «рекламу» супербыстрого похудения, в которой якобы принимали участие знаменитые личности. В свое время злоумышленники зарабатывали на именах певицы Полины Гагариной и телезвезды Ксении Бородиной, которые якобы снизили вес при помощи «чудо-средств». На самом деле эти знаменитости не давали согласия на использования своих фото в подобных целях. Сейчас на действия киберпреступников пожаловался шоумен Гарик Харламов.
Многие публичные персоны часто становятся объектами для мошенников, которые наживаются на их известности. Резидент Comedy Club Гарик Харламов узнал об очередной схеме незаконного заработка. Интернет-мошенники записали видеоролик, в котором от его имени рекламируют незаконный игорный бизнес. Он решил прояснить ситуацию, чтобы пользователи не оказались обманутыми: «В сети гуляет видео, в котором говорится о том, что я сорвал нереальный куш на каком-то игровом сайте. Мне уже присылают из разных источников. Я хочу сказать, что это абсолютная неправда, это вранье. Никаких кушей ни на каких сайтах игровых я не срывал и никогда не играл, это абсолютная ересь, так что, пожалуйста, не ведитесь на это, не переходите ни по каким ссылкам. Я не снимался в этом ролике и ни в коем случае не призываю никого играть. Почему это делают на моем имени? Ну, это чистейший аферизм. Пожалуйста, не верьте никаких роликам подобного толка».
В сети обсуждают «сказочное обогащение» Гарика Харламова. Были те, кто с сарказмом отнесся к словам юмориста, отметив, как сильно он прибавил в весе и у него опухло лицо. Недоброжелатели связали это с тем, что финансовое положение знаменитости значительно улучшилось: «Ого, какое лицо отъел от выигранных в казино денег». «Самый большой куш он сорвал на Comedy Club!» «Гарик, у тебя лицо не помещается в экран».
«Вот наглые! Используют чужую популярность, подлецы». «Хорошо, что рассказал, будем знать, как иначе… Многие не поверили, но все же…» «Мошенники поэтапно взламывают аккаунты и добавляют подобные ролики в сторис». «Дааа, Мэтт Деймон уже не тот!»
Некоторые подписчики посчитали, что телезвезде есть смысл обратиться за помощью правоохранителей, но он пока не говорил о подобных намерениях.
Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 29 Мар 2018 в 6:23 PDT Кстати, в конце прошлого года Гарик Харламов посмеялся над примитивным письмом от спамеров, в котором ему пообещали несметные богатства.
Eva.ru: последние новости
Максим Фадеев посвятил песню жертвам трагедии в Кемерове «Все перевернули страницу»: Полина Гагарина боится, что о трагедии в Кемерове уже забыли «Это просто мое мнение»: Елена Бушина объяснила критику в сторону Марины Африкантовой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ озвучила ответные меры против Британии170
В московском метро встали поезда14
«Облапай меня. Ну, пожалуйста!»184
Трагически погиб актер Евгений Сапаев137
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля284
Видео
00:47
К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность
Происшествия Статьи
00:22
Збруев бросил ослепшую экс-жену в доме инвалидов
Шоу-бизнес
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
01:12
РФ озвучила ответные меры против Британии
Политика Европа
03:03
РФ заподозрила Британию в отравлении Скрипаля
Европа В мире
02:04
Первый канал обругали за «Смак» с Добронравовым
Шоу-бизнес
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение