«Не верьте»: Гарик Харламов рассказал, как интернет-мошенники используют его имя

В сети часто публикуют «рекламу» супербыстрого похудения, в которой якобы принимали участие знаменитые личности. В свое время злоумышленники зарабатывали на именах певицы Полины Гагариной и телезвезды Ксении Бородиной , которые якобы снизили вес при помощи «чудо-средств». На самом деле эти знаменитости не давали согласия на использования своих фото в подобных целях. Сейчас на действия киберпреступников пожаловался шоумен Гарик Харламов

Многие публичные персоны часто становятся объектами для мошенников, которые наживаются на их известности. Резидент Comedy Club Гарик Харламов узнал об очередной схеме незаконного заработка. Интернет-мошенники записали видеоролик, в котором от его имени рекламируют незаконный игорный бизнес. Он решил прояснить ситуацию, чтобы пользователи не оказались обманутыми: «В сети гуляет видео, в котором говорится о том, что я сорвал нереальный куш на каком-то игровом сайте. Мне уже присылают из разных источников. Я хочу сказать, что это абсолютная неправда, это вранье. Никаких кушей ни на каких сайтах игровых я не срывал и никогда не играл, это абсолютная ересь, так что, пожалуйста, не ведитесь на это, не переходите ни по каким ссылкам. Я не снимался в этом ролике и ни в коем случае не призываю никого играть. Почему это делают на моем имени? Ну, это чистейший аферизм. Пожалуйста, не верьте никаких роликам подобного толка».

В сети обсуждают «сказочное обогащение» Гарика Харламова. Были те, кто с сарказмом отнесся к словам юмориста, отметив, как сильно он прибавил в весе и у него опухло лицо. Недоброжелатели связали это с тем, что финансовое положение знаменитости значительно улучшилось: «Ого, какое лицо отъел от выигранных в казино денег». «Самый большой куш он сорвал на Comedy Club!» «Гарик, у тебя лицо не помещается в экран».

«Вот наглые! Используют чужую популярность, подлецы». «Хорошо, что рассказал, будем знать, как иначе… Многие не поверили, но все же…» «Мошенники поэтапно взламывают аккаунты и добавляют подобные ролики в сторис». «Дааа, Мэтт Деймон уже не тот!»

Некоторые подписчики посчитали, что телезвезде есть смысл обратиться за помощью правоохранителей, но он пока не говорил о подобных намерениях.

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 29 Мар 2018 в 6:23 PDT Кстати, в конце прошлого года Гарик Харламов посмеялся над примитивным письмом от спамеров, в котором ему пообещали несметные богатства.