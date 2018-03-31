Единства нет: коллективная Европа не пошла на поводу у Лондона и Вашингтона

Так называемое «дело Скрипалей», несмотря на титанические усилия Великобритании и союзнических ей США , так и не стало точкой бифуркации, за которой, как планировалось, последует окончательное и абсолютно реальное, а не показное сплочение западного мира перед лицом «российской агрессии». Слишком оно — это дело — «стремное», как говорят в молодежной среде. То есть шитое белыми нитками. И никаких российских «ушей» из него не торчит, сколько бы красочных презентаций Лондон не подготовил. В коллективное безумие по высылке российских дипломатов впали далеко не все. Хотя втягивали чуть ли не силком. Да и некоторые из тех, кто как бы впали, сделали это сугубо по практическим соображениям, из чисто формальной солидарности. Та же Германия одновременно с отправкой нескольких представителей российского дипкорпуса домой подписала все документы на строительство «Северного потока-2».

Но самую яркую и одновременно разумную позицию заняла Австрия : бесспорно, одна из ключевых стран западного мира. В Вене прямо заявили о давлении Лондона и попытках заставить австрийскую сторону «ответить» России за Скрипалей. По словам главы австрийского МИД Карин Кнайсль, это пытался сделать британский посол. И не нашел никакого понимания. Более того, в Вене не понравилась такая настойчивость, граничащая с моральным насилием. Пришлось еще раз напоминать о том, что Австрия вступала в Евросоюз в 1995 году как государство с нейтральным статусом. И этого статуса она последовательно придерживается, сколько бы усилий ни прилагалось с расчетом на ее затягивание в один из идеологических лагерей — антироссийский. В Вене говорят одну простую ключевую вещь: ничего со Скрипалями не доказано, а потому мы не будем в числе тех, кто впал в откровенный психоз. И национальные меры в отношении Москвы исключены.

Недавно, еще до эпопеи с Солсбери, австрийский канцлер Себастьян Курц — молодой и перспективный политик — нанес свой первый визит за пределами ЕС в Москву. Он заявил, что намерен добиться восстановления взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Европой, мир в которой, по его словам, «возможен только с Россией, а не против России». Святые слова, неоднократно доказанные ее же — Европы — историей. В Москве Курц также подчеркнул, что намерен повысить престиж и значение нейтральной Австрии как посредника между Востоком и Западом. И, надо сказать, это не только заявления. Австрия уже выразила готовность выступить посредником между Лондоном и Москвой в сложившихся сколь драматичных, столь и абсурдных обстоятельствах. В Кремле, кстати, уже отреагировали не это предложение, назвав его востребованным.

Карин Кнайсль говорит совершенно логичные вещи: ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает, как она выразилась, важнейший диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным. А именно в Вене, как известно, расположена штаб-квартира этой организации. Вашингтону бы поучиться подобной взвешенности в контексте абсолютно хамской высылки российских дипломатов из ООН , офис которой базируется в Нью-Йорке . Глава австрийского МИД также напомнила, к каким негативным последствиям привел разрыв дипотношений между США и Ираном в 1980 году.

Австрия, по сути, возглавила движение «отказников» в разных точках мира. Таких стран немало: это и Сербия , и Словакия , и Греция , и Турция , и Израиль , и Новая Зеландия , и многие другие. Вашингтону и Лондону очень бы хотелось заполучить их в свою компанию, чтобы выстроить широкий антироссийский фронт со стоящими на передовой прямым строем послушными солдатами. Но влияние США и Соединенного Королевства не беспредельно, и это факт новейшей истории. А значит, многополярный мир, про который сказано избыточно много громких слов, нас все-таки в той или иной степени уже окружает.

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