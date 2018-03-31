Основатель «Теремка» Михаил Гончаров рассказал о давлении на бизнес в США

Фото: Pixabay

Американская общественная организация «Конгресс русских американцев» направила президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором рассказали о притеснении россиян в стране. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров , который ведет бизнес в том числе в США, рассказал, что тоже столкнулся с враждебным отношением.

По словам Гончарова, речь идет о давлении на бизнес со стороны местных надзорных органов. Бизнесмен рассказал о проверке, которую провел в нью-йоркском «Теремке» санитарный инспектор.

михаил гончаров

основатель сети «Теремок»

«Мало того, что есть серьезные вопросы по самой проверке (по сути можно говорить об ущербе финансовом), так были заданы удивительные вопросы:

1. Не проводим ли мы тайных встреч в подвале.

2. Не является ли наша компания Путинской.

3. Не отмываем ли мы деньги из России ».

Гончаров предположил, что российские инспекторы не задают подобных вопросов в ходе проверок ресторанов McDonald’s. В комментариях он связал такое отношение к бизнесу россиян в США в том числе с работой американских СМИ.

Авторы открытого письма, публикацию которого поддержал Гончаров, заявили, что они не поддерживают нынешний курс российско-американских отношений. «Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам», — говорится в письме.

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В прошлом году Гончаров рассказывал, как российским предпринимателям приходится конкурировать с McDonald’s на фоне завышенных ставок аренды для местного бизнеса и льготных условий для зарубежных компаний. Предприниматель назвал «скотской» политику убивания российского бизнеса, при которой ставка аренды у некоторых сетей достигает 5%, а у других — 25%. Из-за этого зарубежные компании способны годами держать цены на дне.

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